«Корпоратив — это скучно»: Жена мэра Новороссийска и глава местного МФЦ устроила конкурс красоты для сотрудниц

В Новороссийске решили, что негоже прятать за высокими стойками «единого окна» красавиц службы МФЦ и организовали для них конкурс красоты. Устроители объявили номинации, по всем законам жанра - «Мисс Грация», «Мисс зрительских симпатий», «Вторая и первая вице-мисс» и даже необычный титул для служащей МФЦ - «Мисс Глянец». Но вишенкой на этом празднике жизни должна была стать главная награда — 50 тысяч рублей для самой-самой «Мисс МФЦ-2020».

Супруга мэра Новороссийска рассказала, что и сама участвовала в конкурсах красоты неоднократно. Фото: "Официальный Новороссийск"

- Я сама неоднократно принимала участие в различных конкурсах красоты, в связи с чем захотела, чтобы специалисты МФЦ продемонстрировали свою красоту и профессиональные навыки, - объяснила свое решение отметить подчиненных столь необычным образом глава местного филиала МФЦ и супруга мэра Новороссийска 32-летняя Анна Дяченко.

Фото: "Официальный Новороссийск"

Правда, узнать, кто же все-таки получил завидный титул, а главное солидную премию к весьма скромному жалованию сотрудницы МФЦ, неизвестно. Сразу после выхода репортажа с богатого торжества народная молва затребовала объяснений: на какие деньги заказан банкет в самом пафосном ресторане Новороссийска!? И фото- и видеоотчет с мероприятия, размещенные во всех местных ресурсах, включая официальный, спешно удалили. Дольше всех продержалась публикация журналистов "Нашей газеты" в Новороссийске, но в итоге тоже пропала.

Фото: "Официальный Новороссийск"

ОФИЦИАЛЬНО

"Комсомолка" обратилась за комментариями в мэрию города-героя.

- Эта история — без комментариев, - сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе городской администрации Новороссийска.