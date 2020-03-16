2020-03-16T13:24:52+03:00
Общество

Кубанские вузы из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение

«КП» - Кубань» узнала, в каких университетах введут свободное посещение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Причина - предотвращение распространения коронавируса.Причина - предотвращение распространения коронавируса.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Минобрнауки России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение. Начиная с 16 марта предлагается организовать занятия студентов вне стен университета, а педагогам - перейти на удаленный режим работы. Причина - предотвращение распространения коронавируса.

Кубанские вузы уже прислушались к рекомендациям.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Кубанском государственном университете 16 и 17 марта занятия пройдут по расписанию. О дальнейшем обучении студентов решения пока нет.

В Кубанском государственном технологическом университете уже организовали работу обучающихся и преподавателей исключительно в электронной информационно-образовательной среде, то есть онлайн.

- Будут использоваться различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогов на расстоянии, - сообщают в пресс-службе университета.

Вводится свободная форма посещения и в Кубанском государственном аграрном университете. В таком виде занятия планируются на ближайшую неделю - с 16 по 29 марта.

- Сейчас разрабатывается программа для того, чтобы выработать форму обучения - дистанционную или электронную, - сообщила «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы КубГАУ Ольга Малеванная.

В институте культуры перевели на дистанционное обучение всех иностранных студентов.

- Дистанционное обучение проходят иностранные студенты, которые этой зимой из-за эпидситуации не вернулись после каникул в Россию, - сказала руководитель пресс-службы Краснодарского государственного института культуры Наталья Созонова. - Удаленно в вузе будут обучаться крупнокомплектные группы – это слушатели федерального проекта «Творческие люди» (в университете проводят курсы повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры - Авт.).

Однако учебные занятия в вузе не отменились, так как группы небольшие (по 5-7 человек), это практически индивидуальные занятия.

- Кроме того, из-за сложившейся ситуации переносятся все запланированные на март-апрель массовые мероприятия на базе института, - уточняет Наталья Созонова. - Пока они отложены до мая.

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма пока работает в штатном режиме и лекции студентам читают по-прежнему в аудиториях.

Напомним, ранее стало известно, что в школах Сочи ввели «утренний фильтр» для недопущения распространения коронавируса. Детям измеряют температуру бесконтактным термометром. Всех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний (ОРВИ и грипп), отправляют домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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