Лор-врач Краснодарской бальнеолечебницы: Вернуть остроту слуха нельзя, поэтому профилактика - лучшее средство от тугоухости

Все врачи, что приходят к нам на эфиры, сетуют, мол, люди приходят с болезнями поздно, сами себя диагностируют. Это приводит к осложнениям, которые труднее лечить. Лор-врачи могут про такие случаи столько историй рассказать…

Если говорить о причинах нарушении слуха, то можно говорить о трех основных группах:

К первой группе относятся причины наследственного характера, до 30-50%. Большая часть наследственных нарушений слуха развивается в раннем возрасте до овладения речью.

Вторую группу составляют факторы эндо- или экзогенного воздействия на орган слуха плода, обуславливающие появление врожденной глухоты или тугоухости. Среди этих причин, прежде всего, выделяются инфекционные заболевания матери в первой половине беременности, особенно в первые три месяца. Из инфекций наибольшую опасность для органа слуха представляет краснуха, грипп, скарлатина, корь, герпес, инфекционный паротит, туберкулез, токсоплазмоз. Кроме того, снижение слуха могут вызвать родовые травмы, интоксикация матери во время беременности, алкоголь, несовместимость крови плода и матери по резус-фактору или групповой принадлежности.

К третьей группе отнесены факторы, действующие на орган слуха здорового человека и приводящие к возникновению приобретенной тугоухости, например последствия острого воспалительного процесса в среднем ухе (острого среднего отита).

БОЛЕЗНИ НЕ МОЛОДЕЮТ

В отличие от большинства болезней, которые от года к году молодеют, в оториноларингологии все мирно. Даже прослеживается положительная динамика.

- Например, об ототоксичности (ухудшении слуха после применения препарата. - Авт.) знали меньше. Сейчас круг лекарств с таким эффектом намного шире. Соответственно, и принимают их осознанно, - отмечает Фитколенко.

ЛОР-ВРАЧИ ПРОТИВ ВАТНЫХ ПАЛОЧЕК

Большинство серьезных проблем со слухом происходит из-за травм. И травмы эти зачастую бывают в совершенно мирных условиях.

- Очень много людей травмируют себе уши ватными палочками. Например, повреждают барабанные перепонки, - сетует Юлия Фитколенко. - Изначально палочки придуманы не для ушного прохода. Ими поправляют макияж, либо чистят изгибы наружного уха. Внутрь лезть не нужно. Сера, которую люди так старательно вычищают, нужна в ухе. Она выполняет барьерную и бактерицидную функцию. Нужно чистить только то, что выходит наружу.

НАУШНИКИ ВРЕДНЫ?

В эфире раз и навсегда поставили точку в вопросе: вредно ли слушать музыку в наушниках.

- Если коротко - да. Музыка через наушники, особенно громкая, пагубно влияет на волосковые клетки внутреннего уха. Они отмирают, что провоцирует глухоту, - комментирует лор-врач Юлия Фитколенко. Кроме того, они являются рассадниками инфекций, вызывающими развитие наружного отита.

ДЕТИ ИХ РОДИТЕЛИ

В Краснодарскую бальнеолечебницу часто приводят маленьких пациентов с жалобой на ухудшение слуха.

При диагностировании выясняется, что проблема в аденоидах.

- В носоглотке проходят слуховые трубы. Если их перекрывает аденоидная ткань, то не происходит достаточной аэрации среднего уха. Там скапливается жидкость. Она то и мешает проводить звук, - объясняет врач.

Раньше с аденоидами не церемонились: удаляли сразу. Сейчас же куда более высокий уровень диагностики и лечения. Это уменьшает число операций среди маленьких пациентов.

В Краснодарскую бальнеолечебницу часто приводят маленьких пациентов с жалобой на ухудшение слуха Фото: Краснодарская бальнеолечебница

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ

Когда пациенту говорят, что слух ухудшился, то возникает сразу вопрос: как исправить. В случае с оториноларингологией все не очень радужно, как хотелось бы.

- Если ситуация хроническая, наблюдается месяц и более, то вернуть слух к прежним показателям чаще не удается, - говорит Юлия Фитколенко. - Однако наблюдаться у лора или сурдолога все же необходимо, чтобы зафиксировать положение дел, чтобы слух не стал еще хуже. Нужны физиопроцедуры для увеличения кровообращения.

КАК СБЕРЕЧЬ?

Советы в этой части достаточно просты: долго не находиться без защиты в шумной обстановке, слушать музыку в наушниках на 60% громкости не более 60 минут подряд, заниматься спортом, избегать стрессов, не пользоваться ушными палочками, принимать лекарства только по рекомендации врача, бросьте курить.

Наш слух стареет - это неизбежно и вызвано условиями, в которых мы живем. В наших силах бережно относиться к своим ушам и избегать излишних звуковых (и любых других) стрессов.

Если возрастное снижение слуха уже обнаружено, важно стабилизировать состояние, не дать тугоухости развиваться. Люди с таким диагнозом должны проходить проверку слуха минимум один раз в год. Профилактическое обследование не повредит и тем, кто уже находится в группе риска, но пока не жалуется на слух, ведь поначалу изменения могут быть малозаметны.