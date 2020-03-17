Четверть века понадобится на восстановление популяции осетровых рыб в кубанских реках

Последние 35 лет в реке Кубань осетровые вообще не размножались. Краснокнижных рыб выловили, и их популяция не то чтобы резко сократилась, особей вообще не было. И ученые теперь занимаются восстановлением популяции осетровых. В Краснодарском крае госучреждение «Кубаньбиоресурсы» - единственная организация, которая разводит всех краснокнижных видов осетровых. На сегодняшний день их пять. Особи выращиваются в искусственных водоемах, а позже их выпускают в реки.

Все выпущенные белуги прошли молекулярно-генетическое тестирование и обладают высокой выживаемостью.

В этом году впервые в Кубань выпустят уже и взрослых представителей.

- Выпуск осетровых рыб будет особенным, - рассказал директор «Кубаньбиоресурсы» Михаил Чебанов. - Разновозрастные и разноразмерные особи белуги, севрюги, русского осетра, шипа и стерляди будут выпускаться в течение трех месяцев в различных участках - от устьев до верховьев рек Кубань, Протока, Лаба, в Краснодарское водохранилище и Черное море. Впервые выпустим не только крупных жизнестойких рыб редких и исчезающих видов, но и даже половозрелых самок и самцов вблизи естественных нерестилищ. Это позволит восстановить естественное размножение осетровых в реке Кубань.

Первый этап выпуска уже прошел. В устье реки Протоки, которое находится почти у Азовского моря, ученые выпустили 160 особей белуги весом 10-15 кг и возрастом от 3 до 5 лет.

чтобы полностью восстановить вид, потребуется не менее 30 лет.

- Выпускали рыбу на этом участке именно потому, что осетры тут будут иметь возможность свободного выхода в море. И это позволит уберечь их от рук рыбаков и браконьеров, - пояснили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Все выпущенные белуги прошли молекулярно-генетическое тестирование и обладают высокой выживаемостью. А еще у каждой есть чип, чтобы ученые могли отследить дальнейшую судьбу рыбы.

Первый этап выпуска уже прошел.Фото: Рустам Нарходжаев

- В результате в реку и море вернутся белуга, русский осетр и севрюга, шип и стерлядь - одни из символов Краснодарского края, остающиеся на гербах его городов, - пояснили в минприроды региона.

Правда, чтобы восстановить популяцию, разового выпуска рыб недостаточно - ученые это делают каждый год.

КОНКРЕТНО

Чтобы полностью возродить популяцию, потребуется не менее 30 лет.

- Сохранить популяцию осетровых - не такая простая задача. Для этого необходимо приложить большие усилия к очистке рек от загрязнения, выявлению браконьеров, необходимо также обеспечить размножение рыб, увеличить их пропуск через плотины. К счастью, нам это удается. Например, стерлядь уже практически возрождена, возможно, его исключат из Красной книги. Вообще, чтобы полностью восстановить вид, потребуется не менее 30 лет, и это при соблюдении вышеперечисленных условий. Это очень кропотливая работа, - рассказал директор «Кубаньбиоресурсы» Михаил Чебанов.