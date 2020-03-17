2020-03-16T18:55:03+03:00
Общество

Четверть века понадобится на восстановление популяции осетровых рыб в кубанских реках

В водоемы впускают как мальков, так и уже взрослых особей
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Сохранить популяцию осетровых - не такая простая задача.Сохранить популяцию осетровых - не такая простая задача.
Изменить размер текста:

Последние 35 лет в реке Кубань осетровые вообще не размножались. Краснокнижных рыб выловили, и их популяция не то чтобы резко сократилась, особей вообще не было. И ученые теперь занимаются восстановлением популяции осетровых. В Краснодарском крае госучреждение «Кубаньбиоресурсы» - единственная организация, которая разводит всех краснокнижных видов осетровых. На сегодняшний день их пять. Особи выращиваются в искусственных водоемах, а позже их выпускают в реки.

Все выпущенные белуги прошли молекулярно-генетическое тестирование и обладают высокой выживаемостью.

Все выпущенные белуги прошли молекулярно-генетическое тестирование и обладают высокой выживаемостью.

В этом году впервые в Кубань выпустят уже и взрослых представителей.

- Выпуск осетровых рыб будет особенным, - рассказал директор «Кубаньбиоресурсы» Михаил Чебанов. - Разновозрастные и разноразмерные особи белуги, севрюги, русского осетра, шипа и стерляди будут выпускаться в течение трех месяцев в различных участках - от устьев до верховьев рек Кубань, Протока, Лаба, в Краснодарское водохранилище и Черное море. Впервые выпустим не только крупных жизнестойких рыб редких и исчезающих видов, но и даже половозрелых самок и самцов вблизи естественных нерестилищ. Это позволит восстановить естественное размножение осетровых в реке Кубань.

Первый этап выпуска уже прошел. В устье реки Протоки, которое находится почти у Азовского моря, ученые выпустили 160 особей белуги весом 10-15 кг и возрастом от 3 до 5 лет.

чтобы полностью восстановить вид, потребуется не менее 30 лет.

чтобы полностью восстановить вид, потребуется не менее 30 лет.

- Выпускали рыбу на этом участке именно потому, что осетры тут будут иметь возможность свободного выхода в море. И это позволит уберечь их от рук рыбаков и браконьеров, - пояснили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Все выпущенные белуги прошли молекулярно-генетическое тестирование и обладают высокой выживаемостью. А еще у каждой есть чип, чтобы ученые могли отследить дальнейшую судьбу рыбы.

Первый этап выпуска уже прошел. Фото: Рустам Нарходжаев

Первый этап выпуска уже прошел.Фото: Рустам Нарходжаев

- В результате в реку и море вернутся белуга, русский осетр и севрюга, шип и стерлядь - одни из символов Краснодарского края, остающиеся на гербах его городов, - пояснили в минприроды региона.

Правда, чтобы восстановить популяцию, разового выпуска рыб недостаточно - ученые это делают каждый год.

КОНКРЕТНО

Чтобы полностью возродить популяцию, потребуется не менее 30 лет.

- Сохранить популяцию осетровых - не такая простая задача. Для этого необходимо приложить большие усилия к очистке рек от загрязнения, выявлению браконьеров, необходимо также обеспечить размножение рыб, увеличить их пропуск через плотины. К счастью, нам это удается. Например, стерлядь уже практически возрождена, возможно, его исключат из Красной книги. Вообще, чтобы полностью восстановить вид, потребуется не менее 30 лет, и это при соблюдении вышеперечисленных условий. Это очень кропотливая работа, - рассказал директор «Кубаньбиоресурсы» Михаил Чебанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это ложь»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, - о слухе, будто он стал личным пилотом президента России
В Интернете появилась информация о том, что он уходит из авиакомпании "Уральские авиалинии" и переходит в специальный летный отряд "Россия"
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
В Краснодарском крае 67-летней женщине удалили три злокачественных новообразования
На Кубани следят за ценами на социально значимые продукты
В Адыгее ввели запрет на массовые мероприятия с участием более 300 человек и свободное посещение в детских садах
В Сочи посещаемость учебных учреждений снизилась на 20-30 процентов
В Сочи закрыли несколько помещений крупного ТРЦ
«Уж лучше вы к нам..»: в Сочи задержана бывшая директриса детсада с Колымы
На Кубани по-прежнему подтвержден только один случай заболевания коронавирусом
Юбилей Победы на Радио «КП»: в Краснодаре запустили спецпроект «Письма с фронта»
На Кубани следователи выясняют обстоятельства пожаров, при которых погибли три человека
На Кубани кассир-операционист автошколы присвоила больше 3 миллионов рублей
На Кубани с 18 марта введут свободное посещение школ
В Сочи на границе с Абхазией задержана женщина из списка федерального розыска
«Удар тяжелым предметом»: сочинца выкинули из собственной машины рядом с его домом
В Сочи двухлетний малыш выпил бензин во время прогулки
В Краснодаре вместе с ремонтом Красных Партизан благоустроят пешеходные зоны
В мэрии Сочи решают вопрос с обеспечением горожан медицинскими масками
В Калининском районе врач-терапевт комиссии незаконно выдала гражданам медицинские заключения
Представители Кубани успешно выступили на всероссийском турнире по восточному боевому единоборству
Стал известен подрядчик, который построит первый этап трассы Краснодар-Керчь
В Краснодаре мужчина украл велосипед и продал его случайному прохожему