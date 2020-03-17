Я видела такое в страшных фильмах: Оперная дива Анна Нетребко о карантине в Австрии из-за коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Россия закрывает границы для всех иностранцев, начиная с 18 марта. Правительством РФ также введен особый порядок оплаты больничных, установлен «зеленый коридор» на таможне для товаров первой необходимости. Меры предосторожности принимают и в Европе. О том, какая сейчас обстановка в Австрии, рассказала оперная дива из Краснодара Анна Нетребко. Вместе со своей семьей она уже много лет живет в Вене.

- Запрещен въезд и выезд из страны... ощущение, что дыхание перекрыто… - написала певица в своем Instagram. - Я видела это в страшных фильмах!

anna_netrebko_yusi_tiago На эмоциональный пост, который за сутки собрал больше 18 тысяч лайков, отреагировали сотни поклонников

По ее словам, в городе закрыто все - школы, институты, театры, музеи, большие супермаркеты. Работают лишь магазины с продуктами и госпитали.

На эмоциональный пост, который за сутки собрал больше 18 тысяч лайков, отреагировали сотни поклонников. На некоторые сообщения звезда ответила.

- Нам сообщили, что никому не разрешено выходить на улицу до тех пор, пока это не понадобится, - написала Анна. - Пока магазины были открыты, я купила все для поделок. Будут муки творчества в затворничестве, зайцев будем делать и чертовы яйца красить.

- Тоже самое происходит в Берлине, - написал подписчик певицы Ральф Моргенштерн. – Подозреваю, что тоже самое произойдет и в Великобритании. Запасаюсь фильмами и сериалами на это время. Но надеюсь, что все обойдется.

- В Норвегии у нас так же. Людей намного меньше на улицах, но они есть. Надеемся на лучшее, - поделилась в комментариях Александра Белугина.

- Мы в Италии в такой тишине уже неделю, - резюмировала поклонница по имени Наталья.

Рассказали подписчики и о том, какая обстановка сейчас в России.

- В Волгограде театры открыты, все вроде бы работает! – написала Анастасия Грасс.

- Санкт-Петербург еще пока сопротивляется! – добавила Наталья Русак. Стоит сказать, на март у артистки запланированы выступления, однако пока она не стала говорить, будут ли отменены ближайшие концерты.