2020-03-17T14:52:37+03:00
Происшествия

«У него были гематома и травма живота»: на Кубани в больнице скончался трехлетний малыш

Родители не знали, что у мальчика врожденная болезнь кишечника [эксклюзив kp.ru, фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Беда случилась в частном доме, где жила семья.Беда случилась в частном доме, где жила семья.
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- Радость и несчастье почти в один день - дай Бог сил семье пережить смерть крохи, - соболезнуют соседи семье Ваньковых (фамилия и все имена изменены - Авт), недавно переехавших в станицу Архангельскую Тихорецкого района.

29-летний Алексей родом из Тихорецка, там живут его родители. В этом же городе он познакомился с будущей супругой 30-летний Марией, которая воспитывала от первого брака двух детей.

После замужества женщина подарила Алексею сына. На материнский капитал семья решила приобрести жилье побольше - суммы хватило на то, чтобы перебраться в большой дом в станице Архангельской. После новоселья глава семьи устроился на сахарный завод грузчиком, а его супруга осталась в доме на хозяйстве.

- Потихоньку делали ремонт - как денежка появится, сразу в жилье вкладывают, - говорят знакомые семьи. - Зимой заметили, что женщина в положении. Живот был уже большой - весной в семье ожидалось пополнение.

5 марта Мария поехала в Краснодар. Здесь в одной из краснодарских больниц ей должны были сделать кесарево по показаниям. Уехав в роддом, женщина оставила детей с Алексеем. В тот день мужчина, как обычно, погулял с детьми, накормил их и с нетерпением ждал возвращение любимой супруги. Однако вечером случилась беда с 3-летним Мишей, которому пришлось вызывать скорую.

- Мальчика госпитализировали в ЦРБ Тихорецка с телесными повреждениями: у него была тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма, гематома над бровью, - сказал источник в медучреждении.

После жалоб на боли в животе отчим мальчика вызвал скорую.

После жалоб на боли в животе отчим мальчика вызвал скорую.

Увидев мальчик, врачи испугались - медики подумали, что ребенка кто-то избил. О поступившем маленьком пациенте они сообщили в полицию.

Однако позже выяснилось, что произошел несчастный случай.

- Говорят, что малыш выходил из дома и споткнулся о порожек и упал на дрова, у них печное отопление. Кроха еще маленький толком объяснить ничего не может, говорит лишь, что болит живот, - рассказывает «КП» - Кубань» соседка. - Леша не мог понять, что происходит, позвонил сестре, она тут же приехала. Когда поняли, что лучше малышу не становится, вызвали скорую.

В июне малышу должно было исполниться 4 года.

В июне малышу должно было исполниться 4 года.

В больнице его прооперировали, однако ребенка спасти не смогли...

О Ваньковых в станице говорят исключительно в положительном ключе.

- Эта семья на учете никогда не состояла, разве что мать мальчика, как многодетная, обращалась за помощью в оформлении пособий, - сказали «КП» - Кубань» в администрации станицы.

Ребенка похоронили на одном из местных кладбищ.

Ребенка похоронили на одном из местных кладбищ.

По некоторым данным, причиной смерти стало ранее не диагностированное заболевание кишечника, которое усугубилось травмой живота.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДКОМА

А тем временем в обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи. Известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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