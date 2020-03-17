«У него были гематома и травма живота»: на Кубани в больнице скончался трехлетний малыш

- Радость и несчастье почти в один день - дай Бог сил семье пережить смерть крохи, - соболезнуют соседи семье Ваньковых (фамилия и все имена изменены - Авт), недавно переехавших в станицу Архангельскую Тихорецкого района.

29-летний Алексей родом из Тихорецка, там живут его родители. В этом же городе он познакомился с будущей супругой 30-летний Марией, которая воспитывала от первого брака двух детей.

После замужества женщина подарила Алексею сына. На материнский капитал семья решила приобрести жилье побольше - суммы хватило на то, чтобы перебраться в большой дом в станице Архангельской. После новоселья глава семьи устроился на сахарный завод грузчиком, а его супруга осталась в доме на хозяйстве.

- Потихоньку делали ремонт - как денежка появится, сразу в жилье вкладывают, - говорят знакомые семьи. - Зимой заметили, что женщина в положении. Живот был уже большой - весной в семье ожидалось пополнение.

5 марта Мария поехала в Краснодар. Здесь в одной из краснодарских больниц ей должны были сделать кесарево по показаниям. Уехав в роддом, женщина оставила детей с Алексеем. В тот день мужчина, как обычно, погулял с детьми, накормил их и с нетерпением ждал возвращение любимой супруги. Однако вечером случилась беда с 3-летним Мишей, которому пришлось вызывать скорую.

- Мальчика госпитализировали в ЦРБ Тихорецка с телесными повреждениями: у него была тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма, гематома над бровью, - сказал источник в медучреждении.

После жалоб на боли в животе отчим мальчика вызвал скорую.

Увидев мальчик, врачи испугались - медики подумали, что ребенка кто-то избил. О поступившем маленьком пациенте они сообщили в полицию.

Однако позже выяснилось, что произошел несчастный случай.

- Говорят, что малыш выходил из дома и споткнулся о порожек и упал на дрова, у них печное отопление. Кроха еще маленький толком объяснить ничего не может, говорит лишь, что болит живот, - рассказывает «КП» - Кубань» соседка. - Леша не мог понять, что происходит, позвонил сестре, она тут же приехала. Когда поняли, что лучше малышу не становится, вызвали скорую.

В июне малышу должно было исполниться 4 года.

В больнице его прооперировали, однако ребенка спасти не смогли...

О Ваньковых в станице говорят исключительно в положительном ключе.

- Эта семья на учете никогда не состояла, разве что мать мальчика, как многодетная, обращалась за помощью в оформлении пособий, - сказали «КП» - Кубань» в администрации станицы.

Ребенка похоронили на одном из местных кладбищ.

По некоторым данным, причиной смерти стало ранее не диагностированное заболевание кишечника, которое усугубилось травмой живота.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДКОМА

А тем временем в обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи. Известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Расследование продолжается.