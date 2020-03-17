Учеников школ в Сочи ждут трехнедельные каникулы

Все сочинские школы и учреждения дополнительного образования с 18 по 20 марта перейдут на режим свободного посещения. Решение о пребывании ребенка в школе в этот период остается за его родителями. Родителям нужно в свободной форме известить руководителей школ о невыходе детей на занятия. Сделать это можно по электронной почте.

Об этом на пресс-конференции в сочинском представительстве «КП»-Кубань» сообщила начальник управления образования администрации Сочи Ольга Медведева. В школах также значительно продлеваются каникулы.

- Согласно приказу регионального Министерства образования и постановления губернатора края, в период с 21 марта по 11 апреля во всех школах края будут объявлены каникулы. Дошкольные учреждения будут работать в режиме свободного посещения,- рассказала Ольга Медведева.

Школа в Сочи. Фото управление образования администрации Сочи

При этом ,в период с 1 по 11 апреля для школьников начальных классов в сочинских школах будут организованы дежурные группы с участием педагогов, которые можно посещать при необходимости,- например, в случаях, когда ребенка не с кем оставить дома из-за работы родителей.

- Это будет не образовательный процесс, а дополнительное образование. Вопрос питания также будет рассмотрен, если ребенок будет находиться в учреждении более четырех часов. Данная услуга будет предоставлена только начальной школе. За это время будет отработан режим дистанционного образования и при необходимости после 11 апреля он будет введен,-отметила глава управления.

Отменяется на неопределенный срок и пробный ЕГЭ по математике, который должен был состояться 21 марта.

- Что касается основного периода сдачи ЕГЭ, пока не известно, но программа вся должна быть пройдена. И потом только будут назначены все мероприятия по итоговой аттестации как в девятых, так и в одиннадцатых классах, -сказала О. Медведева.

Начальник управления подчеркнула, что ситуация в учреждениях образования не является критической, а пролонгация каникул продиктована лишь профилактическими мерами.