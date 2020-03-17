В Краснодаре закрыли ТЦ «Парк Европа» на «масштабную реконструкцию»

«Уважаемые гости, развлекательный комплекс «Парк Европа» закрыт по техническим причинам! С уважением, администрация», - объявление с таким текстом опубликовано на сайте краснодарского торгового центра, который расположен на улице Красных Партизан, 4/1.

Для жителей западной части города он был одним из центров притяжения - здесь боулинг, кинозалы, детский городок, фитнес-клуб, кафе и рестораны. Именно кинотеатр первым прекратил свою работу, залы закрыли еще 2 марта.

В чем же заключаются «технические причины», владельцы торгового центра не пояснили, и сразу же появились народные версии произошедшего.

Первая - здание признали самостроем, и его снесут, чтобы построить очередную многоэтажку. Якобы в суд обратилась администрация города и добилась сноса. В мэрии эти подозрения сразу же отвергли.

- Это решение собственников. Администрация к этому решению никакого отношения не имеет, - сообщили в мэрии.

Пятиэтажное здание «Парка Европы» построено на участке площадью 2607 квадратных метров, который может использоваться только «для эксплуатации многофункционального торгово-развлекательного комплекса, зданий АЗС, СТО и боулинг-клуба, а также для эксплуатации автозаправочной станции с комплексом дорожного обслуживания». Это значит, что стройка дома, по крайней мере пока, - не планируется.

Еще одна версия - в здании появится огромный зал единоборств Хабиба Нурмагомедова и бассейн. Непобежденный чемпион UFC действительно обещал открыть подобный центр в Краснодаре. Официальный комментарий по этому вопросу получить не удалось, однако сложно себе представить, что этот зал займет все пять этажей.

Выяснить из первых уст, что же на самом деле будет со зданием, оказалось не так просто. Практически номера, опубликованные на сайте «Парка Европы», оказались недоступны. На наш звонок ответил арендатор одного из ресторанов.

- Могу сказать, что будет масштабная реконструкция торгового центра с изменением его концепции, - рассказал собеседник. - Сейчас такие данные, но что будет через месяц, я не знаю. Все договоры полностью расторгнуты, поэтому сложно предугадать, что здесь будет через год. Будет ли переезжать ресторан, чтобы открыться в другом месте? Возможно.

Так выглядит ТЦ на рендерах строящегося жилого комплекса

Масштабная реконструкция развлекательного центра связана со строительством на улице Красных Партизан нового жилого комплекса, эту информацию подтвердили в отделе продаж застройщика, а также специалисты по недвижимости. На опубликованных застройщиком рендерах видно, что одно из зданий примыкает к ТЦ.

- Его действительно временно закрывают на реконструкцию. В дальнейшем ТРЦ будет объединен с жилым комплексом, - рассказал краснодарский риелтор Олег Пчелинцев.

Сдача ЖК намечена на весну 2022 года, вероятно, тогда и откроет двери обновленный «Парк Европа».