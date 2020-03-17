2020-03-17T18:46:58+03:00
Происшествия

В Адыгее военного вместе с друзьями осудили за дерзкое нападение на пенсионеров

Преступление он совершил, пока был на службе [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Николай Горяинов на месте преступления дает показания во время следственных действий.Николай Горяинов на месте преступления дает показания во время следственных действий.
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Все произошло летом 2019 года. 20-летний Николай Горяинов ушел в армию, но связь со своими друзьями не прекратил. В один из дней он договорился встретиться с ними и совершить нападение на семейную пару, у которых, на сколько ему было известно, в тайнике лежат сбережения. Как позже выяснилось, пожилые супруги были его соседями в поселке Перевалка Мостовского района.

- К реализации задуманного он привлек 18-летнего товарища из Псебая, а также еще одного друга, которому было всего 17 лет, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» следователь по особо важным делам Военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Диана Еловская.

Установлено, что 15 июля Николай Горяинов одолжил у отца Lada Granta. На ней молодчики поздно вечером подъехали к дому пенсионеров. Свои лица они закрыли маской-балаклавой, а на голову натянули капюшон, а затем постучали в окно.

Когда им не открыли, 18-летний Денис Тынянов вместе с подростком схватили лом и взломали входную дверь.

Несовершеннолетний товарищ Николая на месте происшествия. Фото: ВСУ СК России по ЮВО.

Несовершеннолетний товарищ Николая на месте происшествия. Фото: ВСУ СК России по ЮВО.

- На шум вышел 80-летний хозяин дома с кочергой в руке, которую злоумышленники отобрали у него и выбросили, - добавляет Диана Еловская.

Ворвавшись в дом и угрожая хозяевам ножом, нападавшие заставили их отдать деньги. Испугавшись за свою жизнь, пенсионеры отдали все, что откладывали на черный день не один год - 100 тысяч рублей. Покинув место преступления, они разделили между собой деньги и той же ночью потратили их на развлечения.

Правда, уже на следующий день всех троих задержали сотрудники правоохранительных органов. На нападавших завели уголовное дело. А суд признал их виновными в разбое.

Стоит сказать, что во время предварительного следствия Николай Горяинов полностью возместил пострадавшим причиненный ущерб. Но это не спасло его от тюремного срока.

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил Николая Горяинова и Дениса Тынянова к 7,5 годам - отбывать наказание они будет в колонии строгого режима. А их малолетнему сообщнику дали 4 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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