Расследование уголовного дела в отношении историка Соколова, убившего кубанскую аспирантку, завершено

Бывший 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко, совсем скоро предстанет перед судом. В Главном следственном управлении СК России завершилось расследование громкого уголовного дела. Его обвиняют по двум статьям - ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» и ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение оружия».

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года Олег Соколов выстрелом в висок из обреза мелкокалиберной винтовки убил свою молодую аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко. А после – при помощи ручной пилы и кухонного ножа расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке Мойке, но не удержался и сам свалился в воду.

Кавалера Ордена почетного легиона выловили и сразу же задержали. После этого он написал явку с повинной. Во время следствия он признал свою вину.

Также стало известно, что Олег Соколов в момент убийства Ещенко был вменяем. Свои выводы эксперты уже предоставили.

Анастасия и Олег Соколов планировали свадьбу

Однако, какой срок светит историку, пока неизвестно. Этим займутся в прокуратуре.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Но точку поставит лишь суд. На данный момент Олегу Соколову грозит тюремное заключение. По ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» ему могут приговорить к лишению свободы на срок от шести до 15 лет, а по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение оружия» - к принудительным работам на срок до четырех лет либо лишение свободы на такой же срок.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

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