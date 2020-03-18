2020-03-18T15:35:21+03:00
Общество

Жажда мести: в Сочи мужчина облил кислотой машины бывшего босса из-за увольнения

По факту произошедшего проводится проверка
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Когда хозяин увидел, что произошло с его иномарками, тут же обратился в полицию.Когда хозяин увидел, что произошло с его иномарками, тут же обратился в полицию.
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Инцидент произошел на парковке одного из сочинских санаториев. Именно в здравнице когда-то работал 38-летний Александр Фадеев (имя и фамилия изменены - Авт.). В последнее время отношения с руководством не ладились, мужчине делали замечания, а в один из дней и вовсе ошарашили увольнением.

Сочинец, затаив обиду, решил отомстить бывшему шефу. Пробравшись на стоянку, он подошел к автомобилям босса (их у него, на минутку, две) и облил их кислотой. По некоторым данным, это был концентрат электролита.

- Это жидкость, в основе которой находится вода и серная кислота. Ее заливают обычно в обслуживаемые автомобильные аккумуляторы. Так что ее можно купить в специализированных магазинах без каких-либо специальных разрешений, - рассказывает «КП» - Кубань» мастер СТО Виталий Гречко.

Краска на машине тут же «вспучилась» и начала лопаться. Сам хулиган поспешил скрыться с места преступления. Вот только он забыл, что на парковке установлены камеры видеонаблюдения, в объектив которых он и попал.

Когда хозяин увидел, что произошло с его иномарками, тут же обратился в полицию.

- Заявление рассмотрено, а злоумышленник найден. В отделе он объяснил, что сделал это из-за неприязненных отношений, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Мужчина ранее не судим.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1. ст. 167 УК РФ «Повреждение имущества». По этой статье его могут наказать штрафом до 40 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов. Не исключено, что мужчина может оказать за решеткой на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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