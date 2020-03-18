Чистый город-курорт. Сочи приближается к европейским технологиям переработки ТКО

1 января в Краснодарском крае стартовала мусорная реформа. Благодаря региональному оператору - АО «Крайжилкомресурс», Сочи стал одним из флагманов новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Статус регионального оператора компания получила на десть лет.

Планируется, что реформа будет способствовать формированию новой коммунальной инфраструктуры на курорте, созданию мусоросортировочных линий, поможет бороться с несанкционированными свалками и стимулирует организацию раздельного сбора отходов.

- Наша программа максимум - формирование новой культуры обращения с отходами. Это не только продлит срок службы мусороперерабатывающих комплексов, но и значительно снизит остроту экологических вопросов, - сообщил «КП» - Кубань» руководитель сочинского филиала АО «Крайжилкомресурса» Юрий Бондаренко.

Фото пресс-службы АО «Крайжилкомресурс»

Он напомнил, что мусорная реформа будет реализовываться поэтапно. И задача регионального оператора соблюсти соотношение цена-качество. Например, у оператора хорошая спецтехника, оснащённая системой ГЛОНАСС, опытные специалисты. Но на тариф для жителей отрицательно влияют транспортные расходы. В межсезонье из Сочи вывозят на полигон в Белореченск примерно 600 тонн мусора, летом – до 1200 тонн. Как уменьшить объем вывозимого мусора?

Для этого АО «Крайжилкомресурс» и АО «Профисервис» запустили процесс обустройства мусоросортирующей линии по раздельному сбору ТКО. Это сделано на территории бывшего завода ТСМ по улице Транспортной.

Фото пресс-службы АО «Крайжилкомресурс»

- На данный момент уже завезены элементы конструкции для автоматизированной сортировки. На станции планируется выполнять отбор органики, из которой будет производится компост, что позволит сократить объем вывозимого на полигон в Белореченск мусора до 40%, - уточнил руководитель АО «Профисервис» Сергей Захаров.

Планируется, что первая линия будет рассчитана на переработку до 50 тыс. тонн пластиковых отходов в год. Затем намечено открыть следующую линию по сортировке отходов. Специалисты регионального оператора разрабатывают стратегию техническогоперевооружения мусоросортирующего комплекса.

- Инвестиционные вливания уже составили 300 миллионов рублей. Примерный запуск мусоросортирующей линии намечен на август 2020 года, - отметил Захаров.

По его словам, не менее остро стоит вопрос о сортировке стеклотары и стеклобоя. Повторное использование отходов из стекла позволит значительно экономить городу природные ресурсы. В середине марта на территории бывшего завода ТСМ в тестовом режиме начала работать современная линия по сортировке стеклянных отходов.

- Проблема переработки и сортировки отходов в регионе стоит достаточно остро, и только совместными усилиями с жителями Сочи мы сможет добиться ее решения. Раздельный сбор мусора введен практически в каждом европейском городе. И Сочи необходимо приближается к европейским технологиям переработки ТКО, чтобы сохранить неповторимую экологию Черноморского побережья, - обратил внимание Бондаренко.

Он считает, что в будущем нужно стремиться к тому, чтобы примерно половину отходов отправлять на вторичную переработку.

Напомним, что в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 1 июля 2020 года в регионе начнется первый этап по раздельному сбору пластика, в 2021 году намечено добавить сбор органических отходов. С 1 июля 2022 года должна заработать вся система раздельного сбора (пищевые отходы, бумага, стекло и пластик).

- Внедрение раздельного сбора мусора позволит не только экономить на его вывозе за пределы Сочи, но и будет способствовать улучшению общей экологической обстановки, позволит беречь энергоресурсы, - заключил Бондаренко.