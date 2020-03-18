Суд лишил лицензии интернат Михаила Щетинина в Геленджике

Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени Михаила Щетинина. Иск к учреждение подало Министерство образования науки и молодежной политики Краснодарского края.

- Зявленые требования министерства удовлетворены. Лицензию на осуществление образовательной деятельности аннулировали, - сообщили в Арбитражном суде Кубани.

В суде министерство заявило, что у лицея были грубые нарушения – не было спортивного, лицензии на осуществление медицинской деятельности в учреждении. Всего было выявлено 39 нарушений.

В свою очередь представитель интерната сообщил, что на данный момент спортивное оборудование у них имеется, а меддеятельность осуществляется по договору сотрудниками геленджикской поликлиники. Но суд встал на сторону минобразования.

Лицей Михаила Щетинина – тот самый, о котором спросили Владимира Путина на Большой пресс-конференции. Тогда один из участников пожаловался президенту на то, что чиновники закрыли уникальную школу в Геленджике.

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