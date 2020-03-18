2020-03-18T21:35:47+03:00
Общество

Суд лишил лицензии интернат Михаила Щетинина в Геленджике

В нем нашли 39 нарушений
Варвара ДЫМ
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Михаил Щетинин считался педагогом-новатором, известным еще с 80-х годов. Основа его метода - «учеба погружением». Один предмет изучался две недели. К сожалению, «метод погружения» был известен в России еще с дореволюционных времен. Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАССМихаил Щетинин считался педагогом-новатором, известным еще с 80-х годов. Основа его метода - «учеба погружением». Один предмет изучался две недели. К сожалению, «метод погружения» был известен в России еще с дореволюционных времен. Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАСС
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Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени Михаила Щетинина. Иск к учреждение подало Министерство образования науки и молодежной политики Краснодарского края.

- Зявленые требования министерства удовлетворены. Лицензию на осуществление образовательной деятельности аннулировали, - сообщили в Арбитражном суде Кубани.

В суде министерство заявило, что у лицея были грубые нарушения – не было спортивного, лицензии на осуществление медицинской деятельности в учреждении. Всего было выявлено 39 нарушений.

В свою очередь представитель интерната сообщил, что на данный момент спортивное оборудование у них имеется, а меддеятельность осуществляется по договору сотрудниками геленджикской поликлиники. Но суд встал на сторону минобразования.

Лицей Михаила Щетинина – тот самый, о котором спросили Владимира Путина на Большой пресс-конференции. Тогда один из участников пожаловался президенту на то, что чиновники закрыли уникальную школу в Геленджике.

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На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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