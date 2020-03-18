2020-03-18T22:28:36+03:00
Общество

В краснодарском торговом центре из-за короновируса установили тепловизоры

Оборудование измеряет температуру посетителей
Галина КОПЫЛОВА
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Тепловизоры распознают температуру тела на расстоянииТепловизоры распознают температуру тела на расстоянииФото: Галина КОПЫЛОВА
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В торгово-развлекательном центре «Галерея» на всех входах в здание появились тепловизоры. Такие меры связаны с распространением короновируса. Оборудование установили накануне для выявления инфекционных заболеваний. Комплекс позволяет распознавать температуру тела человека на расстоянии до пяти метров в потоке людей.

- Тепловизоры установлены на главных входных группах. За ними закреплены охранники. Если у посетителя обнаружится повышенная температура, то сотрудники вызовут на место скорую помощь, при отказе ждать медиков, попросят покинуть ТРЦ. Все действия будут производиться в соответствии с рекомендациями главы края, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в администрации ТРЦ "Галерея Краснодар".

В ТРЦ тепловизорами усилили меры профилактики инфекционных заболеваний Фото: Галина КОПЫЛОВА

В ТРЦ тепловизорами усилили меры профилактики инфекционных заболеванийФото: Галина КОПЫЛОВА

Представители ТРЦ отметили, что в торгово-развлекательном центре усилены меры профилактики инфекционных заболеваний и в санузлах. Там для посетителей размещено дезинфицирующее мыло. Также аппараты для дезинфекции рук установлены в общих зонах.

Пока с момента установки тепловизоров посетителей с повышенной температурой выявлено не было.

Стоит отметить, что на Кубани расположенным в ТРЦ организациям с 18 марта по 1 мая рекомендовали приостановить работу. Соответствующий документ подготовил краевой департамент потребительской сферы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве уточнили, что исключение составляют торговые объекты, обеспечивающие продовольственную безопасность края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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