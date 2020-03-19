2020-03-19T17:40:54+03:00
Общество

В Адыгее в школьное меню могут включить национальные блюда

Главным местным блюдом станет адыгейский сыр
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Адыгейский сыр может появиться в школьном меню республики/коллажАдыгейский сыр может появиться в школьном меню республики/коллажФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рацион школьников Адыгеи уже в новом учебном году может получить яркий национальный оттенок. Для лучшего усваивания объемной программы детям будут давать главное украшение стола в республике - адыгейский сыр.

- Думаю, адыгейский сыр обязательно войдет в рацион питания школьников. Ведь всем хорошо известны вкусовые и полезные качества нашего брендового продукта. В нем высокое содержание кальция. Поэтому, согласно СанПиНу, адыгейский сыр даже рекомендуется использовать в детском питании, - поделился своим мнением глава республики Мурат Кумпилов.

Кстати, в некоторых школах Адыгеи в меню столовых уже присутствует южный колорит, например, ученикам предлагают не только хлеб, но и лаваш. Дальше - больше. В министерстве образования региона уже разработали перспективное 10-дневное меню для детей по разным возрастным группам, куда вошли национальные блюда.

- Сейчас этот документ изучают специалисты, диетологи, которые дадут свое заключение. Самое главное, чтобы рацион учеников был сбалансирован, соответствовал всем требованиям и нравился детям, - говорят в министерстве образования.

Кроме адыгейского сыра, в школьное меню может попасть и знаменитый щипс - густой суп из бульона, мяса и пшена, одно из главных национальных блюд.

Обновленный рацион вступит в силу с нового учебного года. С 1 сентября все пищеблоки должны быть готовы обеспечить бесплатным горячим питанием всех ребят из начальной школы, а это более 25 тысяч малышей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Суд оставил право на сыр за республикой

Адыгейский сыр может производиться только на территории Адыгеи. Эту идею производители республики рьяно и вполне успешно отстаивают в судах уже не первый месяц. Знаменитый продукт получил строгую географическую привязку.

- Недавно Арбитражный суд Москвы также вынес решение в пользу производителей Адыгеи и в очередной раз закрепил товарный знак «Адыгейский сыр» за нашими молзаводами. И сегодня сыр под маркой «Адыгейский» может производиться только в Адыгее. Этим мы защитили не только наших производителей и название бренда, но, что важно, и качество продукта, - уверен Мурат Кумпилов.

Но у этого решения есть и обратная сторона. Чтобы накормить настоящим адыгейским сыром всю Россию, нужно серьезно наращивать объемы производства. В прошлом году оно увеличилось на четверть, сыроделы говорят, что еще есть к чему стремиться. Кроме того, в Адыгее активно осваивают переработку козьего молока в промышленных масштабах, чтобы у любителей сыра был выбор.

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Пюре с котлетой, булочка и компот - такие воспоминания есть у многих из нас, взрослых. Кто-то поминает школьные завтраки и обеды теплым словом. Кто-то материт: отвратительно, мол, как вообще это можно было есть. Но в нашем детстве они бесплатными по крайней мере были. У современных школьников, увы, не всегда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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