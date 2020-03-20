«Обязательно поощрим»: полицейского из Анапы, отбившего девочку от отца-психа, наградят

28-летний лейтенант Артур Баштовенко вместе с коллегами из патрульно-постовой службы УВД Анапы в тот день поехал на обычный выезд. Женщина сообщила в дежурную часть, что ее 49-летний сын буянит и его никто не может усмирить.

- Мы ехали и думали, что за пару минут успокоим дебошира и отвезем его в отделение, но оказалось все не так быстро, - рассказывает Артур. - Мужчина вел себя неадекватно, ругался отборным матом и крепко держал за руку свою семилетнюю дочь, которая плакала. Что стало причиной его такого поведения, не могла сказать даже его мать.

Все происходило около дома, в котором живет дебошир. Увидев наряд полиции, мужчина кинулся в подъезд.

- Но я успел подставить ногу между стеной и входной дверью, - говорит Артур. - Отец продолжал удерживать дочь. Он одной рукой крепко схватил девочку, а второй пытался отбиваться от меня. Пришлось побороться с ним. Ребенка в итоге отобрал у него, и мы вместе с коллегами скрутили неадекватного жителя. Когда мужчине надевали наручники, я смотрю, у меня вся моя форменная куртка в крови. И только после этого почувствовал боль в боку.

Оказалось, в той схватке дебошир пырнул полицейского ножом в живот. А Артур даже не почувствовал боли - настолько был сосредоточен на задержании.

Полицейскому несут фрукты и овощи. Фото: УВД Анапы

Когда буйного жителя Анапы увели в отделение, за раненым полицейским приехала скорая. Рана оказалась глубокой, но нож чудом не задел внутренние органы. Сейчас Артур Баштовенко лежит в хирургии анапской больницы. По прогнозам медиков, выпишут его не раньше чем через месяц.

- Это была обычная заявка, обычный выезд на место происшествия, - рассказал начальник УВД Анапы Андрей Платонов. - Но задержанный оказался человеком, который состоит на учете у врача-психиатра и страдает психическим расстройством. Артур все делал так, как и должен был сотрудник полиции - задержал и обезвредил. Надеюсь, он скоро поправится и вернется в строй. И его обязательно поощрим.

После того, как раненый полицейский выйдет в строй, его обещают наградить.