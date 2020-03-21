На Кубани прошли гаубичные дуэли

На улице только рассвело, а военная техника уже сосредоточена по полигону. Первыми в импровизированный бой идут САУ 2С19М2 «Мста-С»- усовершенствованная российская 152-мм дивизионная самоходная установка. В нескольких метрах от них готовы к работе буксируемые гаубицы. А где-то за лесом прячется РСЗО «Ураган».

Огонь. И артиллерия наносит удар точно по мишеням. Так, в рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач.

Артиллерия наносит ударФото: Варвара ДЫМ

НА ПОЛЕ - БОЙЦЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ БРИГАДЫ

На полигоне Молькино, который, к слову, один из лучших в стране по итогам смотра-конкурса, проводимым Министерством обороны РФ, более 2000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Это бойцы легендарной 227-й Таллинской Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской бригады, которая подчинена 49-й общевойсковой армии.

Бригада прославилась еще в годы Великой Отечественной войны, когда освободила Таллин от фашистов, за что и получила свое название. Участвовала в обеих чеченских кампаниях. В первой не понесла потерь, за что 143 бойца были награждены медалями и орденами.

Артиллеристы готовят технику к боюФото: Варвара ДЫМ

Бригада несколько раз переезжала и даже была расформирована. Но в 2017 году она возродилась и прописалась на новом месте - в Адыгее. За боевые заслуги часть была награждена орденами Суворова и Красного Знамени.

227-я Таллинская Краснознаменная ордена Суворова артиллерийская бригада оснащена по последнему слову военной техники. На вооружении - противотанковые комплексы, дальнобойные гаубицы, системы залпового огня, разведывательные установки, автоматизированные системы управления и многое другое.

Чтобы удар был точно по цели, военные сначала все тщательно просчитывают

И учения, развернувшиеся на полигоне Молькино в Краснодарском крае, военные между собой прозвали гаубичной дуэлью.

- Нам предстоит выполнить около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 15 километров с закрытых огневых позиций, - рассказал замкомандира 227-й Таллинской Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской бригады, подполковник Андрей Чичикин.

САУ 2С19М2 «Мста-С» - усовершенствованная российская 152-мм дивизионная самоходная установкаФото: Варвара ДЫМ

БАТАРЕИ ПРОСЯТ ОГНЯ

Под руководством начальник штаба второго гаубичного дивизиона Николая Засыпкина ведут бой сразу четыре машины САУ 2С19М2 «Мста-С». Их бригада получила совсем недавно. Гусеничные установки действуют слаженно и синхронно. Когда они вместе дают залп, со стороны это выглядит впечатляюще!

Усовершенствованная российская 152-мм дивизионная самоходная установка.Фото: Варвара ДЫМ

- Система 2С19 «Мста-С» может уничтожать бронированные цели, командные пункты, вертолетные площадки, - рассказал Николай Засыпкин. - Самоходная гаубичная установка - комплекс, который может за короткий срок нанести мощные удары, в том числе и с закрытых позиций. Данная установка - новейшая, усовершенствованная, она недавно поступила к нам на вооружение. И мы ее уже испытали. Машина отличная!

Учения артиллеристов

Далее на сцену боевых действий выходят буксируемые установки. Несколько десятков гаубиц уже готовы к «выступлению», рассредоточившись по полигону. По команде они открывают огонь. А уже после боя получают информацию из командного пункта - насколько точно выполнили учебно-боевую задачу. И все снаряды - точно в цель.

Начальник штаба второго гаубичного дивизиона Николай Засыпкин.Фото: Варвара ДЫМ

В нескольких километрах от этих установок развернулись реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Из-за сильного ветра машинам приходится часто наводить орудия по нужному ракурсу. Под управлением таких асов, как Кирилл Гусев, «Ураганы» наносят удар точно по целям, которые находятся на удалении до 40 километров.

"Ураганы" в работе.Фото: Варвара ДЫМ

Замкомандира взвода, командир (РСЗО) «Ураган» Кирилл Гусев в армию пришел восемь лет назад. В его семье дед и отец были артиллеристами. Поэтому, отслужив «срочку», Кирилл подписал контракт и по распределению попал в 227-ю Таллинскую бригаду. У него растут двое детей - сын и дочь. 9-летний сынишка, как и папа, мечтает быть военным.

Замкомандира взвода, командир (РСЗО) «Ураган» Кирилл ГусевФото: Варвара ДЫМ

- Говорит, тоже хочет управлять «Ураганом», - смеется Кирилл Гусев. - Я даже нашел ему маленькую копию этой военной машины. Не поверите, сын только с ней и играет.

В армии Кирилл Гусев на хорошем счету, у него несколько наград за отличную службу - медали «За воинскую доблесть» 3-й степени и «За Отличия в учениях».

Учения артиллеристов

- Наша задача - помогать вести оборону мотострелковой бригады. На «Ураганах» оказываем огневую поддержку, - рассказал о том, что происходило на полигоне Кирилл Гусев. - Эта машина способна работать в любых условиях. Только необходимы метеопоправки, чтобы снаряд попал точно в цель. Поэтому одну установку обслуживает сразу несколько человек. В «артиллерийских дуэлях» также участвовали установки «Сани» - это 120-миллиметровый возимый миномет 2С12. Он предназначен для поражения целей, расположенных открыто или находящихся в укрытиях. Также с его помощью военные могут уничтожать командно-наблюдательные пункты и технику.

Подготовка техники

И после каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи. А координаты обнаруженных целей тут же передавались с беспилотников и разведывательных комплексов в пункт управления.