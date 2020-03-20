Пресс-завтрак по-английски в КЛЮЧАВТО

17 марта в дилерском центре Bentley Krasnodar состоялся пресс-завтрак, посвященный предстоящему выходу автомобильных новинок британского бренда на российский рынок в 2020 году. В мероприятии приняли участие представители таких ключевых деловых и развлекательных изданий Краснодарского края, как «Коммерсант», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Юга.ру», «Искусство потребления», «Собака Краснодар».

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Приглашенные журналисты смогли не только познакомиться ближе с удивительным миром Bentley, но и получить ответы на интересующие вопросы о планах и перспективах развития легендарной марки, пообщаться в неформальной обстановке с директором дилерского центра Bentley Krasnodar Владиславом Нестеренко.

Вопросов, волнующих представителей СМИ, оказалось немало.

- Расскажите, какими новинками порадует Bentley российский рынок в 2020 году?

- Новинок, выход которых запланирован в этом году, всего две, - ответил Владислав Нестеренко. - Первая - новая модель роскошного седана Flying Spur. Название модели в переводе на русский означает «летящая шпора». Автомобиль будет представлен в четырех- и пятиместной конфигурациях. Машины этой модели мы начнем получать с мая 2020 года. И от наших клиентов уже есть порядка 10 предоплаченных заказов на эти автомобили.

Вторая новинка - это обновленная версия внедорожника Bentley. Она получит название Bentayga 2. Ее должны были презентовать миру в марте в Женеве. Но в связи с пандемией и напряженной ситуацией в мире это мероприятие отменилось. Сроки выхода Bentayga 2 - август-сентябрь 2020 года.

- Обновленная версия Bentayga будет также выпускаться в дизельной и бензиновой версиях?

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- Дизель уходит с рынка. Это европейский тренд, обусловленный тем, что дизель не совсем соответствует высоким экологическим стандартам Евросоюза, - пояснил директор дилерского центра Bentley Krasnodar. - Bentley также отказывается от этой версии мотора в пользу гибридных, а в будущем - электрических двигателей. Бензиновые силовые агрегаты останутся. Это будут V-образные «восьмерки».

В целом Bentley как с точки зрения частоты обновления модельного ряда, так и внесения каких-то концептуальных изменений в автомобили - это довольно консервативный бренд. Жизненный цикл каждой модели довольно длинный. Если у других автопроизводителей с периодичностью примерно в 2 года выходят фейслифтовые версии или новые кузова, то у Bentley жизненный цикл моделей достигает 8 лет. Это позволяет нашим клиентам, которых тоже отличает определенный консерватизм, понимать, что этот автомобиль бессмысленно менять через три года. Да и пробеги у наших машин в основном небольшие. В 90% случаев пройденный километраж не превышает 5000 - 7000 км в год. Поэтому люди смело и с удовольствием ездят на Bentley и пять, и восемь лет.

Кроме того, все системы машин с позиций гарантии настроены так, что срок гарантии можно продлевать даже до 10 лет. Наши покупатели об этом знают и пользуются данной услугой.

- Кто является основными конкурентами Bentley в стране и в регионе?

- Принято считать, что прямой соперник в России - это Rolls-Royce, - сказал Владислав Нестеренко. - Думаю, сюда можно также отнести Aston Martin. На юге России эти бренды не представлены. AMG-версии от Mercedes-Benz тоже в некоторых отношениях могут выступать конкурентами.

- Как реагируете на просьбы ваших покупателей рассказать о преимуществах и достоинствах разных брендов в сравнении с Bentley? Наверняка, сталкивались с этим не раз.

- Все перечисленные мной марки по-своему хороши и производят замечательные автомобили. И у каждой есть свои нюансы. Однако когда клиент спрашивает «что лучше или хуже - Bentley или Mercedes Benz?», мы придерживаемся более сильной позиции, чем прямое сравнение, и находим другие аргументы.

- Ваши клиенты - это только жители ЮФО? Или есть покупатели и из других регионов? Например, тех, где уже присутствуют другие дилеры Bentley?

- Формально мы ограничены территорией. Но чисто технически мы, конечно, не откажемся от клиента из другого региона. Если покупатель самостоятельно вышел на нас, значит, мы правильно сработали в отношении маркетинга, значит, мы верно построили политику продаж. И, безусловно, мы не упустим шанса продать еще один автомобиль. Тем более дилеры Bentley есть далеко не во всех регионах страны.

- Сколько автомобилей ваш дилерский центр продал в 2019 году?

- Всего 40 автомобилей, из которых 35 новых и 5 машин pre-owned, то есть с пробегом. Это абсолютный рекорд, - говорит Владислав Нестеренко. - Прежде таких показателей не было. Стартовый план продаж, когда КЛЮЧАВТО только запускал бренд Bentley в Краснодаре в 2012 году, составлял 16 автомобилей в год. На тот момент, кроме нас, в России было всего три дилера марки - два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Честно признаюсь, нам было непросто первое время. Многие довольно скептически относились к идее начать в ЮФО работу с таким особенным брендом, как Bentley. Но сегодня цифры говорят сами за себя. Более того, по ряду показателей мы являемся лучшим региональным дилером Bentley в стране.

- У вас есть постоянные клиенты?

- Да, повторных клиентов, которые возвращаются за вторым, третьим или даже четвертым автомобилем, очень немало. Некоторых мы ведем на протяжении нескольких лет. И всех клиентов знаем в лицо, за крайне редкими исключениями.

- Какая доля клиентов возвращается на обслуживание купленных автомобилей?

- Приезжают многие. Но есть люди, которые принципиально не пользуются услугами официального сервиса у дилера. Обслуживаются в гаражах. Но даже такие владельцы Bentley в итоге время от времени приезжают к нам, если возникают непобедимые ситуации с автомобилем. Это случаи, когда справиться без помощи официального сервиса невозможно, если машина на протяжении всего периода эксплуатации не видела хорошего обслуживания.

- Кто в основном покупает Bentley? В числе ваших клиентов больше мужчин или женщин?

- Очень по-разному. Часто автомобили приобретают женщинам, девушкам.

- На каких моделях чаще ездят женщины?

- В основном Bentayga и Continental GT. Эти автомобили наилучшим образом соответствуют потребностям женщин в силу своих габаритов и других характеристик. Такая большая машина, как, например, седан Flying Spur, в этом смысле подойдет девушке в меньшей степени.

- В вашем дилерском центре представлена модель Mulsanne?

- У Mulsanne, можно сказать, своя история. Модель появилась в 2010-х годах. Она изначально позиционировалась как совершенно особенный автомобиль, который имел собственный цех сборки. Mulsanne - это машина, полностью разработанная и построенная в Крю (штаб-квартира Bentley) «с нуля». У модели своя модификация двигателя, англичане целиком спроектировали и сконструировали кузов. Это уже не совсем автомобиль, а, скорее, стиль жизни, показатель статусности и безусловной эксклюзивности. Как ювелирное изделие, как механизм швейцарских часов, который никому не видно, но их владелец знает, что находится внутри. С Mulsanne то же самое. Мы довольно неплохо его продавали, порядка двух автомобилей в год. Но на сегодняшний день история Mulsanne завершается - данную модификацию перестали выпускать. Разместить заказы на последние экземпляры этой модели из лимитированной серии WO можно было только до января 2020 года. К слову, стоимость этих машин составляла около 30 млн рублей. С мая нынешнего года новый Flying Spur фактически заменит ушедший с рынка Mulsanne. К слову, это был очень классический автомобиль, очень интересный. Как и люди, которые его приобретали. В основном владельцы Mulsanne - это представители старшего поколения, солидные, люди с богатым жизненным опытом.

- Судя по портрету ваших клиентов, можно предположить, что негативные явления в экономике, которые сегодня наблюдает весь мир, их вряд ли коснутся. Какие у вас прогнозы в этом отношении? Присутствуют какие-либо опасения на этот счет?

- Сегодня многие об этом говорят. Замечу, что с брендом Bentley мы пережили уже несколько кризисов. Вы знаете, у нас в КЛЮЧАВТО есть красивый слоган, который я не устаю повторять: «Когда море штормит и поднимается ветер, слабых он топит, а сильным лишь раздувает паруса». И это действительно так. Кризис так или иначе касается всех. И, если посмотреть на эти тенденции с другой стороны, то это время больших возможностей. Тот, кто поймет это в числе первых, останется или станет успешным в ближайшие 5-10 лет. Наши клиенты в основном относятся к тем людям, которые это осознают.

- Расскажите, как выглядит традиционный цикл покупки автомобиля Bentley? Стараетесь предлагать машины из имеющихся в наличии или больше привозите по спецзаказам?

- Считаю, что для начала нужно просто очень активно слушать клиента, выявляя его потребности. Если удалось правильно составить и выявить то, чего покупатель ждет от автомобиля, ты сразу, учитывая это, понимаешь, что лучше предложить клиенту. Если человек, по сути, описывает те характеристики, которые присутствуют в автомобиле со склада дилерского центра, можно ненавязчиво презентовать подходящий автомобиль клиенту. Или же, выслушав гостя, ты понимаешь, что «этот костюм ему нужно пошить по его индивидуальным меркам».

Мы в Bentley отлично понимаем, что разочаровать можно любого клиента, вне зависимости от того, сколько стоит приобретаемый им автомобиль. И результат здесь полностью зависит от дилера, от продавца. Чтобы оправдать и превзойти ожидания клиента, важно не допустить ни одного промаха и не вызвать негатив. Поэтому в нашей работе крайне важно внимательно слушать и слышать клиента. И уже далее мы формируем свое предложение.

Если автомобиль изготавливается по специальному заказу, срок производства такой машины составляет около 5 месяцев. Иногда быстрее.

Также у нас есть такая практика, когда либо уже совсем наших клиентов, либо тех, кого мы считаем потенциальными клиентами, отправляем на завод в Англию, чтобы они могли своими глазами увидеть процесс производства автомобилей Bentley. Это такое старинное здание из красивого точеного кирпича, которое не тронуто с момента его возведения. Есть, конечно, новые, современные отделы. Но в целом англичане сумели сохранить потрясающий колорит этого места и здание завода в его почти первозданном виде.

- Как вы выявляете и где находите своих клиентов?

- Первое, с чего мы начали, когда марка Bentley появилась в портфеле КЛЮЧАВТО - четко проанализировали, кто наша целевая аудитория, - пояснил Владислав Нестеренко. - Как только мы поняли, какие люди являются нашими потенциальными клиентами, мы начали активно работать с этим знанием - через личный опыт, через правильный круг общения, через разные каналы.

Кроме того, наш дилерский центр регулярно проводит качественные, интересные мероприятия, посвященные продвижению бренда Bentley в регионе. В рамках этих событий черпаем возможности для новых перспективных знакомств. Также через личный опыт, безусловно. Мой личный телефонный номер находится в открытом доступе с самого старта продаж Bentley в Краснодаре и появления этой марки в портфеле холдинга КЛЮЧАВТО. Если человек наберет слово «Bentley» в поисковике, он буквально через пару шагов найдет мой номер и свяжется. Готов ответить на звонки клиентов в любое время. Это моя работа.

- Всем известно, что, когда машина выезжает за пределы дилерского центра, она теряет в цене несколько десятков процентов от исходной стоимости. Насколько это актуально для Bentley? Насколько Bentley - это инвестиция?

- Это вопрос, который звучит в первую очередь с точки зрения рациональности. Рациональна ли покупка дорогого автомобиля в принципе? Наверное, не очень. Если мыслить совсем рационально, самое выгодное решение - ездить в такси с водителем и не приобретать автомобиль.

Что касается инвестиций, то в связи с этим недавно был один замечательный пример. Bentley выпустил автомобиль жутко лимитированный. Называется он Bacalar. Всего двенадцать экземпляров на весь мир. Автомобиль произвели на базе Continental GT ограниченной партией и показали его потенциальным покупателям, которые моментально раскупили его за баснословные деньги. Приобрели не для того, чтобы на них ездить. А потому, что у многих состоятельных людей в Европе, в Англии, в США есть целые коллекции автомобилей, в которые они вкладывают средства. Они покупают редкие автомобили - иногда старинные, иногда современные - с расчетом на то, что эти автомобили со временем только подорожают. И среди машин Bentley таких ярких примеров действительно очень много. Готов заявить, что автомобиль Bentley - это, безусловно, инвестиция.

- Расскажите о своей команде. Кто работает вместе с вами в дилерском центре?

- У нас все организованно, не побоюсь этого слова, по-семейному. Сотрудники дилерского центра уже почти как члены одной семьи. Это прошедшие огромное количество тренингов и обучений первоклассные специалисты - технический директор, механик, администратор, мастер по гарантийному обслуживанию - которые знают все о Bentley и о внутренних процессах дилерского центра. Это люди, без которых этот бизнес сложно представить сегодня.

После беседы с гостями из СМИ директор Bentley Krasnodar по просьбе журналистов провел показательную презентацию одного из автомобилей в шоу-руме дилерского центра. Им стал Continental GT. Знакомство с техническими характеристиками и особенностями исполнения экстерьера и интерьера данного авто как яркого представителя модельного ряда Bentley позволило представителям прессы лично убедиться в уникальности и утонченности, которая присуща машинам самой аристократичной британской марки.