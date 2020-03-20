Мать сдала в соцсетях: осужденная за разбой девушка 18 лет скрывалась в Новороссийске

Беглецов, объявленных в федеральный розыск, могут разыскивать годами. Они обрывают связь с друзьями, меняют жилье и работу, словом, стараются затаиться. Но порой их может выдать обычный снимок, сделанный для семейного архива. Так произошло и с 38-летней Ириной Волошиной (имена здесь и далее изменены - Авт.), которая находилась в федеральном розыске 18 лет. А искать ее начали после того, как суд вынес женщине приговор.

В 1998-м Ирина попала в плохую историю в родном городе Шадринске Курганской области. Девушка, которой тогда было 17 лет, вместе со взрослым товарищем напала на беззащитную женщину. Они повалили ее на землю, сильно избив ногами. А после сняли с жертвы куртку, серьги и скрылись. Правда, далеко злоумышленники не убежали - их поймали на следующий день.

Ирина, несмотря на свой возраст, предстала перед законом. 6 мая 1999 года тогда еще Шадринский городской суд признал ее виновной по п. «а» ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Но, поскольку девушке не было еще и 18 лет, наказание стало условным. Виктория не должна была менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления. Но осужденная, по всей видимости, подумала, что ей все может сойти с рук.

- Она переехала в Верхнюю Пышму Свердловской области. Материалы для исполнения приговора направили в УИИ№ 23 этого города. Но девушка скрылась от отбывания наказания, с работы уволилась, а с квартиры съехала, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В итоге суд условный срок отменил. Ирину объявили в розыск. Сначала в местном ОВД, а спустя месяц ее имя появилось в федеральной базе. Но поиски были безуспешны.

- В январе 2014 розыскное дело передано в отдел розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области.

Во время очередных розыскных мероприятий стало известно, что родители разыскиваемой переехали в Волгоградскую область. Правоохранители решили найти их в соцсетях и не зря. Оказалось, что мать Ирины очень любит делиться всеми событиями из жизни в интернете. Среди десятков фото оперативники наткнулись на снимок с Ириной и ее сыном со школьного праздника. Как выяснилось, семья проживает в селе Гайдук под Новороссийском.

За то время, что была в бегах, Ирина сменила паспорт, наладила личную жизнь и родила двух детей. О том, где работала женщина, выясняют правоохранители. По некоторым данным, ее содержал муж. При этом умудрялась ездить на море, встречаться с друзьями, разве что за границу не летала.

- Сейчас женщина задержана. Совсем скоро ее этапируют в Свердовскую область, где ей все-таки предстоит отбыть свое наказание, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУФСИН по Свердловской области.