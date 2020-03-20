Краснодарский уролог: согласно статистике, у каждого десятого жителя нашей планеты – хроническая болезнь почек.

В 2006 году был учрежден Международный день почек. И это не просто так.

Болезни почек одни из самых распространенных в мире. Согласно статистике, у каждого десятого жителя нашей планеты – хроническая болезнь почек, ежегодно регистрируется больше 13 млн случаев острой почечной недостаточности, часто заканчивающиеся летально. По мере увеличения продолжительности жизни частота болезней почек будет возрастать: сегодня это каждый пятый мужчина и каждая четвертая женщина в возрасте 65 лет и каждый второй после 75.

Дело в том, почки являются очень важным органом человека. Это естественный фильтр, без которого организм не сможет функционировать.

Почки работают не только на фильтрацию продуктов, поступающих извне, но и на переработку отходов жизнедеятельности организма.

Такая схема работы человеческого организма препятствует проникновению токсического вещества к другим, работающим в нем, органам и системам. Как только почечная и мочевыводящая система дает сбой, то сразу под токсический удар попадает головной мозг, а также сердечная мышца и легкие.

- К сожалению, пациент очень долго может ничего не чувствовать. Очень часто болезни почек проходят бессимптомно, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» 91.0 FM уролог из Краснодарской бальнеолечебницы Баграт Баграмян. – И к моменту, когда человек замечает беспокойство, его естественные фильтры могут быть изношены до 90% и в некоторых случаях медики не в силах помочь больному.

Пациент очень долго может ничего не чувствовать Фото: Краснодарская бальнеолечебницаФото: Архив "КП"

Если почки не справляются со своей главной функцией, очищение организма, конечным исходом может стать накоплением токсинов с последующим токсическим отравлением организма продуктами его же жизнедеятельности.

ФАКТОРЫ РИСКА

Так как почки – это естественный фильтр, который нельзя прочистить или «обновить» (операция не в счет), то беречь их нужно смолоду.

Существует целый ряд факторов, которые могут содействовать началу развития заболевания почек: вредные привычки, неправильное питание, недостаточное потребление чистой питьевой воды, хронические и инфекционные заболевания, бесконтрольный прием медикаментов, малоподвижный образ жизни, частые стрессы, повышенная утомляемость и тяжелый физический труд, а также волевая задержка мочеиспускания, беспорядочная половая жизнь, и, как следствие, инфекции, передающиеся половым путем, которые также могут привести к болезням почек, определенную роль играет и наследственность.

Если вернуться к сигаретам, то можно конкретно сказать, что сажает почки. Это синильная кислота, оксид углерода, фенол, свинец, ну и, конечно же, никотин.

- У курильщиков с длительным стажем может полностью прекратиться работа одной или даже обеих почек, - резюмирует врач-уролог.

САМОЛЕЧЕНИЕ = ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

Врачи безустанно повторяют, что диагностировать у себя болезни с помощью интернета или соседей – это плохая затея.

- Во-первых, один и тот же симптом может свидетельствовать о самых разных заболеваниях. Поставить точный диагноз сможет только врач.

Во-вторых, даже при правильно поставленном диагнозе определить дозировку и сочетание лекарственной терапии самостоятельно невозможно, - уверяет Баграт Баграмян. - Кроме того, лечение заболеваний почек можно проводить с использованием физиотерапевтических процедур и минимальной лекарственной терапией.

Еще одним увлечением на пути к мнимому здоровью является приготовление самых разных травяных отваров. Различных сборов великое множество, а продавцы уверяют, что травами можно вылечить абсолютно все.

- Я бы сказал так, не все травки одинаково полезны. Не стоит думать, что применение народных рецептов с использованием трав безобидно для организма. Вовсе нет. Перед тем как вылечить почки с помощью трав и растений, стоит понимать, что подобная терапия может вызвать всевозможные аллергические реакции, отрицательно воздействовать на другие органы и вызвать обострение хронических заболеваний или привести к интоксикации организма, - объясняет Баграт Баграмян.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ

Симптомы заболеваний почек выражаются целым рядом признаков, и предугадать их последовательность не всегда возможно. Заболевания почек могут проявляться такими симптомами: слабость, повышение температуры, головные боли, заторможенность и сонливость, отеки, ноющие и режущие боли в области поясницы, изменение цвета мочи, примеси в моче, частое мочеиспускание, изменение объема и нарушения оттока мочи, жажда и сухость во рту, повышение показателей артериального давления…

- Симптомы поражения почек могут быть разными по своей выраженности и набору. Для определения точного диагноза больному необходимо обратиться к врачу-урологу или нефрологу и пройти курс обследования, - советует врач из Краснодарской бальнеолечебницы Баграт Баграмян.

Зато, когда думаешь, что, скорее всего, застудил почки, это практически никогда не соответствует действительности. И уж тем более нельзя их застудить, сидя на холодном бетоне.

- Почки находятся достаточно глубоко в теле и не соприкасаются с окружающей средой. Поэтому застудить именно почки довольно сложно, - подмечает Баграт Баграмян. - Переохладиться почки могут, если вы провели раздетым на сильном морозе несколько часов. Но тогда спасать надо не только почки.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Как только выясняется, что есть какой-то недуг, с лечением лучше не затягивать. Медикаментозная терапия в сочетании с физиопроцедурами ускоряет процесс выздоровления больного.

- Физиотерапия при пиелонефрите проводится для подавления основных симптомов патологии, замедляя ее прогрессирование. С помощью магнитных волн, электротока, лазера, ультразвука, теплового и инфракрасного излучения не только повышается результативность проводимого лечения, но и снижается риск последующих обострений хронических болезней. Комплекс физиомероприятий по лечению пиелонефрита также включает прием минеральной воды и принятие углекислых ванн, - рассказывает врач-уролог.

Фото: Краснодарская бальнеолечебница

Не стоит забывать и о правильном питании. Чтобы сохранить почки, нужно есть меньше соли, больше пить простую воду. Есть следует небольшими порциями. Не стоит увлекаться такими продуктами, как крепкие бульоны на основе мяса, рыбы и грибов, соленья, маринады, острые соусы.

- Вместо этого лучше есть нежирные молоченые продукты, сырые и приготовленные на пару овощи, хлеб, сливочное и оливковое масло, сухофрукты, нежирное мясо, крупы, - заключает уролог Баграт Баграмян.