Двое усть-лабинцев заявили, что их избили приставы

Скандал вокруг главы районного отдела судебных приставов Людмилы Сотирос обсуждается в Усть-Лабинске уже неделю. В ночь на 14 марта она отдыхала в местом кафе «Бархат» со своей знакомой.

В это же время в том же кафе находился и местный житель Рафаэль Ибрагимов со своим другом Олегом Мащенко, который ждал, пока закончится ночная смена его невесты Натальи, она работает барменом. Рафаэль, проходя в холле мимо четырех женщин, заприметил свою знакомую и подошел к ней. Поздоровался, спросил, как дела, – обычные бытовые вопросы двух давних приятелей. На беду Ибрагимова, одной из подруг его собеседницы оказалась главный судебный пристав Усть-Лабинска Людмила Сотирос. Ей не понравилось, что Рафаэль заговорил с ее приятельницей, поэтому решила вступиться за нее. Слово за слово – разговор перешел на повышенный тон. Можете себе представить эту картину – ссора в общепите между горячим южным парнем и высокопоставленной дамой.

Главный судебный пристав Усть-Лабинского района отдыхала в компании подруг в кафе "Бархат".

- Ей не понравилось, что этот мужчина подошел к ее подруге, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» хозяйка «Бархата» Юлия Плотникова. – Со слов пострадавших, она начала на него кричать, хамить. Дошло и до словесных угроз, она предупредила, что его ждут неприятности.

Как теперь рассказывает Ибрагимов, это были не просто слова…

«Тебе крышка»

С уверенностью в том, что покричали друг на друга да успокоились, Рафаэль и Олег дождались Наталью и разъехались по домам.

- На следующий день Рафаэлю стали поступать звонки, - говорит «КП»-Кубань» адвокат Ибрагимова Екатерина Долмова. - Собеседник сказал, что хочет с ним встретиться, а если он не приедет, то его найдут и будут с ним разговаривать по-другому. Рафаэль согласился. Как он мне рассказал, хотел просто пояснить, что произошло между ним и Сотирос, чтобы урегулировать конфликт.

Встреча состоялась около восьми вечера. На нее приехали Александр Б. – подчиненный Сотирос – с другом (тоже приставом того же Усть-Лабинского районного отдела) Андреем Н.

- Когда они подъехали к нашему кафе, Рафаэль был внутри, ждал их, - поясняет владелица «Бархата» Юлия Плотникова. – Он вышел на ступеньки.

Однако приглашение войти внутрь не находившиеся при исполнении приставы отклонили и принялись бить Ибрагимова. Благо, что в эту минуту его друг Олег Мащенко подвозил свою будущую супругу Наталью в кафе на ночную смену. Он вступился за товарища.

После происшествия мужчин увезли в приемный покой.

По словам адвоката пострадавших в драке Рафаэля и Олега, они всячески пытались уйти от конфликта, чтобы разрешить спор мирным путем. Но приехавшие приставы воспользовались привезенным с собой электрошокером.

Приставы воспользовались электрошокером.

Рафаэлю не оставалось ничего, кроме как воспользоваться своим травматическим пистолетом, разрешение на которое у него, кстати, есть. Он опасался за свою жизнь, боялся, что убьют. И даже приехавшие на место происшествия правоохранители не с первого раза смогли унять буйных драчунов.

- Они мужчины крупные, и понятно было, что Рафаэль с Олегом с ними не справятся. И даже уже при полицейских, со слов очевидцев, один из них пытался ударить «обидчика», - поясняет Екатерина Долмова.

Из кафе всех участников конфликта отвезли в приемный покой – к медикам. Врачи зафиксировали крупные ссадины и следы от электрошока на телах гражданских.

На фото Рафаэль Ибрагимов. Досталось и его другу Олегу Мащенко.

Как рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» адвокат, Людмила Сотирос в тот вечер приехала в приемное отделение. Со слов Рафаэля, встретившись с ним в палате осмотра, она заявила, что на этом не остановится. А что послужило причиной – до сих пор так и не понятно ни самим пострадавшим, ни очевидцам.

Нелестный отзыв

В ту ночь после неприятного разговора с Рафаэлем Ибрагимовым, Людмила Сотирос оставила нелестный отзыв в книге жалоб, почему-то назвав мужчину охранником. «Уважаемое руководство, примите меры к (…) охраннику Рафаэлю, … он не очень».

Людмила Сотирос оставила нелестный отзыв о Рафаэле, приняв его за охранника.

Как уверяет сам Рафаэль и его адвокат Екатерина, Людмила не раз акцентировала свое внимание на национальности пострадавшего. Только вот почему она назвала его охранником – вопрос.

- Мы не знаем, отстранили ли этих приставов от работы. Также хотелось бы понять, как электрошокер оказался в руках сотрудников, когда они находились не при исполнении, - говорит Екатерина Долмова.

Эти вопросы редакция «КП»-Кубань» адресовала главному судебному приставу Краснодарского края Дмитрию Ткаченко в официальном запросе. Также просим СУ СК региона считать данную публикацию официальным запросом.

В настоящее время пострадавшие обратились к правоохранителям за помощью. Они надеются, что виновных накажут.