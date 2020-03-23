В Сочи школьница избила маму одноклассницы

Драка, произошедшая в женском туалете одной из школ города-курорта, стала поводом для разбирательств в полиции. Как удалось узнать «КП» - Кубань», конфликт изначально произошел между 14-летней ученицей Ириной Коноваловой (имя и фамилия здесь и далее изменены - Авт.) и ее одноклассницей Машей. Уж что не поделили девчонки, неизвестно, однако за Машу решила заступиться мама. В итоге досталось и родительнице.

- Она вцепилась мне в волосы, сделала подножку, повалив меня на пол, после чего стала бить, - рассказывала женщина.

Версия школьницы в корне отличается:

- Она сама на меня набросилась, я лишь пыталась защититься!

Правоохранители о случившемся узнали не от одной из участниц конфликта, а от врачей городской больницы №9, когда в отделение поступила школьница с травмами.

- За медпомощью обратилась 14-летняя девочка. Она - местная. В больницу пришла вместе с родителями. Школьницу осмотрели, у нее диагностировали ушибы мягких тканей головы, шеи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице. - После обследования стало ясно, что госпитализация не требуется. Девочке назначили амбулаторное лечение.

Правоохранители о потасовке узнали от врачей городской больницы №9, когда в отделение поступила школьница с травмами.

По некоторым данным, 14-летняя Ирина ранее была замечена и в других драках. Девочка ходит на секцию самбо - некоторые приемы отрабатывает на сверстниках.

После очередной драки девочка в школу не явилась. В управлении образования решили собрать совет профилактики и разобраться в конфликте в присутствии родителей. Правда, после случившегося родители не открывали дверь классному руководителю. Им несколько раз оставляли записки и даже писали в соцсетях, вот только отец и мать Иры все сообщения игнорируют.

После очередной драки девочка в школу не явилась.

Кто в этой истории прав, кто виноват, выясняет полиция. Начали расследование и в управлении образования города-курорта. 14-летняя участница конфликта, как и другие учащиеся школы, находится дома - у детей начались каникулы.