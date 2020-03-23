2020-03-23T19:00:29+03:00
Общество

Жительница Новороссийска нашла послание из прошлого на берегу моря

В колбе были запечатаны фамилии пассажиров судна [видео]
Виталий КАРНАУХ
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В колбе находились документы 2016 года.В колбе находились документы 2016 года.
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22 марта жительница Новороссийска Елена Ковалюк наткнулась на берегу Черного моря в поселке Мысхако на странную находку.

- Мы с девчонками убирали мусор, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» Елена. – Среди пакетов, на камне, я увидела какую-то колбу. Даже не придала никакого значения этому, хотела бросить ее в мешок. Однако присмотрелась и увидела на ней знаки, говорящие о том, что ее нужно открыть. Кинула в рюкзак и открыла уже только дома.

Как оказалось, по словам Елены, в капсуле находились документы 2016 года, содержащие фамилии, – это список экипажа с датами рождения и номерами паспортов. Среди прочих турецких фамилий значится и русская девушка 1985 года рождения.

Жительница Новороссийска на берегу моря нашла послание из прошлого.

Хозяйка находки опубликовала пост в соцсетях с просьбой рассказать, что делать в подобной ситуации. На помощь откликнулись новороссийские моряки.

- Они позвонили и сказали, как определить судно по идентификационному номеру, указанному в документах. Я набрала его в интернете и увидела, что сейчас оно благополучно плавает в турецких водах Дарданеллы.

По словам Елены Ковалюк, такие колбы обычно крепят к спасательным шлюпкам.

- Не знаю, что произошло в декабре 2016-го. Может, шторм был, волной смыло со шлюпки эту колбочку. На ней, кстати, видны следы какого-то материала, с помощью которого она к чему-то крепилась, - продолжает женщина.

Как только она узнала о том, что с судном все в порядке, ее сердце успокоилось. В полицию пока обращаться не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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