2020-03-24T13:33:39+03:00
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Досуг на удаленке: Полная афиша онлайн мероприятий в Краснодарском крае

Из-за коронавируса в Краснодарском крае спектакли, мюзиклы и балеты перенесли в интернет [подробное расписание]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Жители Кубани смогут бесплатно посмотреть спектакли и отправиться на экскурсии, не выходя из дома.Жители Кубани смогут бесплатно посмотреть спектакли и отправиться на экскурсии, не выходя из дома.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Коронавирус отразился на всех сферах нашей жизни. За последнюю неделю в Краснодарском крае отменили десятки различных культурных мероприятий. И это без учета спортивных матчей. О своем уходе на «каникулы» объявили практические все театры. Однако это не повод совсем отказаться от искусства и приятного времяпровождения. Жители Кубани смогут бесплатно посмотреть спектакли и отправиться на экскурсии, не выходя из дома. «Комсомолка» публикует полную афишу онлайн мероприятий в Краснодарском крае.

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. Пушкина 24 марта в 14:00 и 16:00 устроит виртуальный обзор книг и художественных альбомов.

Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых в 14:15 проведет чтение сказок из книги кубанской писательницы Т. Кулик "Казацкие сказки". А в 16:15 устроят моноспектакль по юмористическому рассказу М. Зощенко "Аристократка". Эфиры пройдут здесь.

Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко проведет для жителей Кубани видеоэкскурсию на материалах фондовой коллекции из цикла "Всем солдатам воевавшим…". Эфир начнется в 15:00. А в 16:30 пройдет видеоэкскурсия "История одной картины": Исаак Левитан "Берег моря".

Кубанькино проводит кинолекторий, посвященный советскому татарскому поэту и журналисту, военному корреспонденту Мусе Мустафовичу Залилову (Джалилову). В 15:00 покажут видеопрезентацию и отрывок фильма. А в 17:00 запланирован кинолекторий с видеопрезентацией и показом отрывка из художественного фильма "Будьте моим мужем" (6+) режиссера А. Сурикова.

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств в 15:30 проведет видеолекцию "Роли и фильмы. Марлен Дитрих и Джозеф фон Штернберг", в 17:00 - видеолекцию "Lili Marleen – блеск антифашизма", а в 17:45 - устроит видеопрезентацию выставки кубанского художника Александра Куренного "Ареал". Прямые эфиры пройдут в Instagram.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына в 17:30 устроит знакомство с руководителем клуба исторического фехтования "Святослав". Трансляцию можно увидеть в Instagram.

Прямая трансляция проекта Краснодарского академического театра драмы «Театральные тайны». На повестке встреча Г.Г. Гиберта с заслуженной артисткой РФ В.Г. Великановой. Трансляция запланирована на 24 марта в 18:30 - ее покажут на Youtube.

25 марта состоится мастер-класс для школьников Краснодарского академического театра драмы из цикла «Театральные каникулы» «Учимся читать стихи». Начало трансляции в 12:00. А 26-го числа в то же время покажут мастер-класс «Магия театрального реквизита».

Кроме того, 26 марта в 16:00 можно увидеть прямую трансляцию спектакля Краснодарского краевого театра кукол «Гуси-лебеди».

27 марта клоунесса Веселинки «Цирковая АБВГДейка» проведет для детей дистанционный урок. Начало прямого эфира в 11:00.

- Это увлекательное путешествие в историю цирка, это встречи с цирковыми артистами разных жанров, это виртуальные представления, мастер-классы, игры, загадки, - рассказывают организаторы. - Кстати, программы будут выходить каждую пятницу.

А в 14:00 жители Кубани могут отправиться на экскурсию по Краснодарскому академическому театру драмы им. Горького. Онлайн-трансляция, подготовленная ко Дню театра, пройдет на Youtube.

Также 27 марта в 18:00 в интернете будут транслировать записи праздничного концерта Краснодарского театра драмы «Без пяти сто». В это же время покажут и прямую трансляцию выступления артистов Краснодарского академического театра драмы.

В 19:00 жители Кубани смогут увидеть концертную программу молодежного состава Хора Краснодарской филармонии.

28 марта запланирован виртуальный спектакль «Каша из топора». Его покажут актеры Краснодарского театра драмы. Начало трансляции в 12:00. А в 16:00 пройдет сольный концерт заслуженного артиста Кубани Павла Кравчука. Его будут транслировать на Youtube.

29 марта можно увидеть в прямом эфире читку артистов Краснодарского театра драмы произведения «Алые паруса» Грина. Начало трансляции в 17:00.

В 18:00 любители прекрасного смогут попасть на вечер Театра балета Юрия Григоровича – в прямом эфире покажут фрагменты балетов П.И.Чайковского.

3 апреля запланирована концертная программа Кубанского духового оркестра «Песни и марши Победы». Выступление начнется в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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