Туристы едут на заброшенный маяк в Приморско-Ахтарске в надежде найти золото скифов

Мало кто знает, что есть в небольшом кубанском городке, границы которого омывают воды Азовского моря, старинный маяк, за долгие годы обросший мифами и легендами. Добраться до строения в Приморско-Ахтарске можно только в сухую погоду, иначе есть шанс увязнуть в глубоких колеях полевых дорог на подъезде к светилу. Впрочем, некоторые туристы ограничиваются лишь его грозным обликом, рассматривая издалека – с городского ахтарского пляжа в солнечный день маяк бликует.

- Благо, что укрепили наш обрыв камнями, а то давно бы смыло, - говорит корреспонденту «КП»-Кубань» потомственная смотрительница Вера Петровна. Ей уже под восемьдесят, все эти годы прожила здесь, на берегу. Смотрителями были и ее родители, и бабушка с дедушкой. – Сейчас море разлилось, помню, маленькой была, огороды у нас были там, где сейчас вода.

Высота маяка около 20 метров. Фото: Ксения Заводчикова.

Вера Петровна живет с дочкой в покосившемся от времени домике у маяка. Множество бурь и погодных невзгод пережил и сам маяк, построенный в пятидесятые годы прошлого века.

- Строение, которое сейчас здесь стоит, перестроенное, - продолжает хозяйка Вера Петровна. – Раньше был другой маяк, построенный в начале прошлого века. Позже его разрушили, уж и не припомню, в каком году.

По правую руку - хутор Морозовский. Фото: Ксения Заводчикова.

Светило не работает больше двух десятков лет за ненадобностью. Современные системы сделали спутниковыми, так что в маяке теперь моряки не нуждаются. Само же место, по словам когда-то живших стариков, историческое – именно здесь в древние века обосновались кочевники.

Внутри маяка крутая лестница. Фото: Ксения Заводчикова.

- Легенда, дошедшая до современных дней, гласит, что в 6-7-х веках до нашей эры скифы закопали в районе маяка сундук с сокровищами. Духи до сих пор стерегут это золото, ревностно относясь к туристам, приехавшим посмотреть на маяк, - пишут на разных форумах любители мистических историй.

Стены в трещинах. Фото: Ксения Заводчикова.

Молва донесла до наших дней и случаи, когда моряки, плавающие на своих баркасах, видели идущих вдоль морского обрыва конные обозы воинов с копьями.

- Как-то нам принесли газету, в которой была статья про этих скифов. Так я еще никогда не смеялась, - продолжает потомственная смотрительница Вера Петровна. – Да, монетки старинные разных веков и народов находят здесь, а все остальное – выдумки. Сколько лет живу, ни разу не видела никаких духов.

Внутри маяка живут лишь ласточки. Фото: Ксения Заводчикова.

Однако о мистической атмосфере у маяка говорят многие туристы.

- В прошлом году я побывала там, - рассказала «КП»-Кубань» жительница Тимашевска Юлия Колесникова. – Почему-то после этого внутри меня как будто пусто стало, весь день голова болела. Самочувствие было отвратительное, наверху маяка вообще все кружилось. Конечно, во всякие легенды с трудом верится, но как объяснить мое состояние до и после посещения этой постройки?

Много крови пролилось у ахтарского маяка в разные годы. 31 декабря 1942 фашисты здесь расстреляли партизан, которые прятались в одном из погребов.

В этом подвале прятались партизаны. Фото: Ксения Заводчикова.

- Вот этот подвал, - показывает пальцем Вера Петровна на небольшое строение, давно забытое за ненадобностью. - Здесь партизаны некоторое время жили. Рядом с дорогой, как вы сюда ехали, стоит памятник.

Расстреляли их за станицей Приморско-Ахтарской, как свидетельствуют очевидцы, в овраге возле маяка.

- Стреляли подло, в затылок, разрывными пулями. Во время допросов и расстрела партизаны держались стойко, пощады у врагов не просили. За расправой наблюдали из зарослей притаившиеся мальчишки. Они-то все и рассказали об этом злодеянии нашим, - говорит в одной из своих книг ахтарский краевед Елена Свириденко.

Сейчас на месте расстрела стоит памятник со скорбной строкой Роберта Рождественского: «Люди, покуда сердца стучатся, - помните!».

В домике у маяка живет пенсионерка Вера Ивановна со своей дочкой. Фото: Ксения Заводчикова.

Что же касается самого маяка – он открыт. Во времена, когда он был оплотом мореплавателей, династия смотрителей ухаживала за ним. Теперь же единственные живые существа в нем – это ласточки да туристы, приезжающие сюда каждый день.

Стекла на маяке побиты незатейливыми туристами. Фото: Ксения Заводчикова.

- Отбоя нет от посетителей, - говорит Вера Петровна, напоследок так и не захотевшая сфотографироваться для публикации в «Комсомолке». – Приходят, спрашивают, можно ли зайти. Конечно, разрешаю.

Узкие ступени двадцатиметрового маяка – в ласточкином помете, кругом – мусор, оставленный людьми. Кое-где уже видны трещины. Наверху светила – стеклянное помещение, несколько десятков лет назад на горящий в нем огонек ориентировались моряки. На полу и стеклах незатейливые посетители, вряд ли думающие о сохранении объекта, оставляют надписи. Край платформы опасен.

Потомки смотрителей держат небольшое хозяйство - курей. За продуктами ездит дочь Веры Ивановны на машине. Фото: Ксения Заводчикова.

Вид с маяка открывается великолепный – по левую руку весь Приморско-Ахтарск, по правую – хутор Морозовский, куда частенько ездят отдыхать кубанцы, что называется, «дикарем». И что бы ни говорили об этом месте, каждый, узнавший о маяке, спешит его посетить.

ОФИЦИАЛЬНО

Хотели сделать турмаршрут

- Маяк не функционирует уже больше двадцати лет, поэтому за ним никто не ухаживает, - говорит начальник пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района Артур Сляднев. - В нем просто нет нужды, так как сейчас нет судоходства. На маяк частенько поднимаются энтузиасты, делают в нем фотосессии. Земля под ним принадлежит министерству обороны, так как рядом с маяком сейчас находится база пограничников. Глава выезжал туда неоднократно, смотрел на эту точку как на возможный курортный маршрут. Конечно, хотелось бы восстановить его, но это уже зависит от самих хозяев маяка.