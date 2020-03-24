2020-03-24T14:08:08+03:00
Общество

«Вдохновение пришло во сне»: Известный художник из Сочи написал картину «Коронавирус»

Образ напоминает призрака с головой летучей мыши в короне
Юлия БАРАНОВА
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Фото из архива КириленкоФото из архива Кириленко
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Сочинский художник, автор кругосветной выставки «Футбол и Вечность» Владимир Кириленко создал новую картину. Она называется «Коронавирус». Опасную инфекцию олицетворяет существо из потустороннего мира в одежде призрака, с головой летучей мыши, которую венчает корона. Призрак парит в пространстве, его длинные синие пальцы обвивают земной шар все крепче и крепче...

- Вдохновение пришло ко мне во сне. Такое со мной часто бывает. Сплю и вижу решения своих художественных идей. Просыпаюсь, и эти решения потом выплескиваются на холст, - рассказал «КП» - Кубань» Кириленко.

Мастер признался, что некоторое время вынашивал картину, чтобы наиболее полно выразить свои впечатления о большой драме, которая охватила сейчас весь мир, отразить внутреннюю тревогу, страх людей

Он уточнил, что работа выполнена в смешанной технике (масло и акрил) на холсте. Художник надеется включить произведение в свой кругосветный вернисаж, который был представлен уже почти в 60 городах разных стран. Пандемия приостановила эти международные экспозиции.

Кириленко напомнил, что первая в истории искусства кругосветная художественная выставка-эстафета "Футбол и Вечность" стартовала из Сочи в 2014 году и была приурочена к Чемпионату Мира по футболу.

Фото из архива Кириленко

Фото из архива Кириленко

- Но сейчас и футбол остановился... Я вёл подготовку к Чемпионату Европы. Выставка должна была отправиться в очередное турне по разным странам. Но вирус разрушил мои большие планы. Как и у всех людей в России и во всем мире, - сказал мастер.

Но он продолжает творить. А ещё занимается поиском талантливых юных художников, как вице президент страны Ньюкленд (детский конкурсный портал).

В 2018 году художники Виктория и Владимир Кириленко в отметили 30 лет совместной творческой деятельности.

Фото из архива Кириленко

Фото из архива Кириленко

За это время они участвовали во множестве культурных программ Министерства культуры России, МИД России, Россотрудничества, ООН, ЮНЕСКО, ФИФА и Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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