«Вдохновение пришло во сне»: Известный художник из Сочи написал картину «Коронавирус»

Сочинский художник, автор кругосветной выставки «Футбол и Вечность» Владимир Кириленко создал новую картину. Она называется «Коронавирус». Опасную инфекцию олицетворяет существо из потустороннего мира в одежде призрака, с головой летучей мыши, которую венчает корона. Призрак парит в пространстве, его длинные синие пальцы обвивают земной шар все крепче и крепче...

- Вдохновение пришло ко мне во сне. Такое со мной часто бывает. Сплю и вижу решения своих художественных идей. Просыпаюсь, и эти решения потом выплескиваются на холст, - рассказал «КП» - Кубань» Кириленко.

Мастер признался, что некоторое время вынашивал картину, чтобы наиболее полно выразить свои впечатления о большой драме, которая охватила сейчас весь мир, отразить внутреннюю тревогу, страх людей

Он уточнил, что работа выполнена в смешанной технике (масло и акрил) на холсте. Художник надеется включить произведение в свой кругосветный вернисаж, который был представлен уже почти в 60 городах разных стран. Пандемия приостановила эти международные экспозиции.

Кириленко напомнил, что первая в истории искусства кругосветная художественная выставка-эстафета "Футбол и Вечность" стартовала из Сочи в 2014 году и была приурочена к Чемпионату Мира по футболу.

Фото из архива Кириленко

- Но сейчас и футбол остановился... Я вёл подготовку к Чемпионату Европы. Выставка должна была отправиться в очередное турне по разным странам. Но вирус разрушил мои большие планы. Как и у всех людей в России и во всем мире, - сказал мастер.

Но он продолжает творить. А ещё занимается поиском талантливых юных художников, как вице президент страны Ньюкленд (детский конкурсный портал).

В 2018 году художники Виктория и Владимир Кириленко в отметили 30 лет совместной творческой деятельности.

Фото из архива Кириленко

За это время они участвовали во множестве культурных программ Министерства культуры России, МИД России, Россотрудничества, ООН, ЮНЕСКО, ФИФА и Краснодарского края.