В Сочи стали проводить антивирусные экскурсии

В Сочи нашли способ, как поправить здоровье жителей и гостей города в условиях угрозы распространения коронавируса. Конечно, на курорте, как и во всех других городах Кубани, ежедневно бригады скорой помощи выезжают к людям, возвратившимся из-за границы. А тем, кто не помещен на двухнедельный карантин, рекомендуют сходить на «антивирусные» экскурсии. Они, конечно, от заразы не защитят полностью, но иммунитет укрепят.

Маршрут пролегает через парк «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника, где собраны растения, которые обеззараживают воздух в радиусе 40 метров.

- В условиях распространения коронавируса, экскурсия в природном парке оказалась особенно актуальна. Во время прогулки по аллеям, гости укрепляют иммунитет, благодаря особому подбору целебных растений, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Представитель пресс-службы рассказала «КП» - Кубань», что экскурсии начнут проводится в парке с ближайших выходных. Сейчас формируется их расписание.

- Пока планируем проводить полезные для ума и здоровья экскурсии по выходным. Если будет высокий спрос, добавим и в будни, - уточнила представитель пресс-службы. - Набираем группы не больше 10 человек - все-таки надо соблюдать все меры безопасности, даже в нашем уголке.

Запросы на индивидуальные экскурсии могут быть организованы по предварительной заявке через отдел туризма Кавказского заповедника. Стоимость билета в парк от 300 рублей для взрослых, 150 для детей от 7 до 14 лет, малыши до 7 лет - бесплатно. Средняя продолжительность прогулки три часа.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Учёные заповедника обратили внимание, что фитонциды одного из растений парка - смолосемянника убивают вредоносную микрофлору в радиусе 40 метров. Кроме того, очень полезны прогулки среди хвойных растений, эвкалиптов, секвой, кипарисов, так как эта флора выделяет фитонциды - полезные вещества, способные убивать вирусы и бактерии. Этими же свойствами обладает и аромат коричных деревьев, криптомерии, лавра благородного, тиса ягодного, и фейхоа и финиковой пальмы.

Заслуженный экскурсовод Сочи Тамара Полянская добавила, что в Японии (многие растения-экзоты парка «Южные культуры» привезены из этой страны) используется терапевтическая техника, известная как «купание в лесу».

- В ее основе естественная ингаляция во время прогулки на свежем воздухе. Экскурсанты активно вдыхают фитонциды растений и улучшают своё здоровье, - рассказала Полянская.

Она отметила, что ходьба в парке с целебной флорой активизирует иммунитет, помогает так называемым «клеткам-киллерам» в организме человека противостоять вирусным инфекциям.