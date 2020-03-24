2020-03-24T18:06:44+03:00
Происшествия

«Они разберут дитя на органы»: Многодетная мать отказалась от медпомощи для месячной дочери, доведя ее до коклюша с пневмонией

Чтобы спасти ребенка, врачи больницы в Темрюке вызвали полицию [аудио, эксклюзив «КП»]
Ева МУР@kp_kuban
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Ребенок едва не погибРебенок едва не погиб
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- Что вам нужно? - хриплым голосом отвечает по телефону мать пятерых детей Валентина Ш. из Темрюка. В трубке едва слышно ворчание новорожденного. Но это не крохотная Вероника, появившаяся в семье чуть больше месяца назад. Несмотря на столь короткую жизнь, девочка с тяжелейшими диагнозами — коклюшем и пневмонией — сейчас находится в реанимации Детской краевой больницы.

Чтобы спасти ребенка, врачам Темрюкской районной больницы пришлось вызывать полицию

- Дело в том, что мать девочки буквально грудью встала, не допуская, чтобы у малышки взяли кровь. Она находилась уже на грани жизни и смерти, - прокомментировали «КП» - Кубань» эту странную историю в пресс-службе администрации Темрюкского района. - Она все время твердила, что врачи разберут на органы ее дочь.

И только, когда в детское отделение прибыл наряд полиции, Валентина сдалась.

Многодетная мать отказалась от медпомощи для своей тяжелобольной месячной дочери

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- Это мое право, давать согласие на оказание медицинской помощи или нет, - заявила она «Комсомолке». - Вам я тоже отчитываться не собираюсь, почему так поступила.

К слову, многодетная семья, где едва не погибла новорожденная Вероника, на учете в соцслужбах не состоит.

- Сейчас она взята на котроль, а родители будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних, - пояснили «КП»-Кубань» в администрации.

Состояние ребенка оценивается медиками, как стабильно тяжелое. О выписке и возвращении к матери речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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