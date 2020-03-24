2020-03-24T18:32:37+03:00
Карта Кубани

В Новороссийске во время прокладки труб нашли немецкий бункер

В нем сохранились стены, а внутри было пусто
Виталий КАРНАУХ
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Простоял бункер под оживленным перекрестком более 75 лет. Фото: Михаил Романенко.Простоял бункер под оживленным перекрестком более 75 лет. Фото: Михаил Романенко.
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Под толстым слоем асфальта на перекрестке улиц Дзержинского и Прохорова 75 лет стояло немецкое убежище. На него наткнулись рабочие, которые прокладывали водопроводные трубы.

- Подрядчик копал экскаватором, наткнулись на большой камень, стали его долбить гидромолотом, - рассказал «КП»-Кубань» начальник новороссийского центра поисковых работ Михаил Романенко. - Потом стало понятно, что это была крыша и часть стены какого-то подземного сооружения. Мы в него спустились, он частично засыпан землей.

Рабочие наткнулись на бункер во время ремонта водопровода. Фото: Михаил Романенко.

Рабочие наткнулись на бункер во время ремонта водопровода. Фото: Михаил Романенко.

По словам собеседника «Комсомолки», ничего интересного внутри нет, пустота. Вход в гидроизолированное помещение частично разрушен, возможности водить туда людей нет.

В городском музее, как рассказал Михаила Романенко, заявили о том, что информации о данном бункере нет. И лишь местные старожилы, пришедшие посмотреть на удивительную находку, сказали, что помнят это убежище в послевоенное время. Вход туда, по их словам, был доступен каждому. Вероятно, позже часть бункера развалили, чтобы построить на этом месте дорогу, которой новороссийцы пользуются и сейчас.

- Это помещение есть лишь на немецкой карте 1943 года, - заключил руководитель центра поисковых работ.

Местоположение бункера сохранилось лишь на немецкой карте 1943 года. Фото: Михаил Романенко.

Местоположение бункера сохранилось лишь на немецкой карте 1943 года. Фото: Михаил Романенко.

Простоял бункер под оживленным перекрестком более 75 лет. После того, как специалисты заявили о том, что бункер не представляет никакой ценности, его вновь засыпали землей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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