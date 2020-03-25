«Попал в устройство для перемалывания камней»: в Новороссийске на цементном заводе погиб рабочий

Несчастный случай произошел несколько дней назад на новороссийском цементном заводе «Первомайский», что в поселке Верхнебаканский. Местный житель, 51-летний Александр, работавший на предприятии в дробильном отделении, попал в ленточный конвейер. Его тело засосал аппарат, перемалывающий камни.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые передали расследование ЧП в Следственный комитет.

Погибшему работнику был 51 год.

- По факту смерти рабочего проводится проверка. В собранной на месте происшествия информации усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частями 143 ("Нарушение требований охраны труда") и 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"), - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» старший следователь-криминалист СУ СКР по краю Эдуард Плотников.

«Комсомолка» связалась с предприятием, однако там от комментариев отказались.