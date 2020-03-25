В Сочи мужчина убил мать, после чего свел счеты с жизнью

О том, что в панельной пятиэтажке на улице Мацестинской в Сочи произошло убийство, правоохранители узнали вечером 18 марта. На телефон дежурного поступил звонок от парня, который взволнованным голосом попросил приехать наряд полиции.

- Уже час не могу попасть в квартиру, бабушка, похоже, закрылась изнутри. Звоню в дверь, но никто не реагирует. Не отвечает она и на мобильный. Что-то случилось, наверное, приезжайте скорее, - оставил короткое сообщение молодой человек.

Попасть в квартиру сотрудникам в форме удалось лишь после взлома замка. В одной из комнат они нашли 69-летнюю Марию Полозову (здесь и далее имена изменены - Авт.), лежащую лицом вниз.

- У нее обнаружили следы насилия, - рассказывает источник в правоохранительных органах.

А в дверном проеме около ванной обнаружено тело ее 36-летнего сына Михаила с признаками асфиксии. В квартире погибшие находились около двух суток.

- Кроме того, в жилище была обнаружена записка, в которой, как полагает следствие, мужчина просил прощения у родственников, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

По данному факту следственным отделом по Хостинскому району Сочи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного преступления.

Все произошло в панельной пятиэтажке, где мужчина жил с матерью.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина был судим 6 раз. В ноябре 1997 года за кражу ему дали 3 года условно. В феврале 1999 года Михаил снова предстал перед законом - его признали виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). Мужчине дали 10 лет тюрьмы, присоединив наказание по приговору 1997 года. Поскольку срок наказания еще не истек, а он снова совершил преступление.

24 ноября 2006-го мужчина освободился и уже через два года снова попался правоохранителям - на этот раз за хранение наркотиков он получил 1 год лишения свободы. В июне 2009-го он вышел на свободу, но в октябре 2011 года снова попался на краже. За решетку его отправили на 6 месяцев, но уже через год после освобождения Михаил снова оказался на скамье подсудимых. Он ввязался в драку и причинил своему знакомому вред средней тяжести. За это ему дали 2 годам условно.

У мужчины были проблемы с работой, начались конфликты с семьей. В апреле 2015 года Михаил поссорился с матерью и, схватив кухонный нож, стал угрожать расправой. За это его даже чуть не осудили.

- Подсудимый вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается, - сообщалось в решении суда. - Однако он не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно.

Более того, с 2008 года он был под профилактическим наблюдением в наркодиспансере Сочи с диагнозом «Употребление опиодов с вредными последствиями».

Михаила приговорили к двум годам и одному месяцу колонии общего режима. Правда, освободившись в 2017 году, мужчина, как и прежде, стал жить в одной квартире с матерью. Никто из родственников угрозы Михаила, по всей видимости, всерьез не восприняли. В итоге произошла трагедия.