Тепловизор, маска и антисептик. Какие меры профилактики COVID-19 ввели на предприятиях и в учреждениях Сочи?

В Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции сотрудники многих предприятий и организаций переведены на удаленный режим работы.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, личный приём посетителей временно приостановлен в МУП «Сочитеплоэнерго». Обращения и документация принимаются здесь по почте, а также по факсу, на электронный адрес или в личном кабинете на официальном сайте предприятия.

С 23 марта региональный оператор по вывозу мусора «Крайжилкомресурс» перешел на дистанционный режим взаимодействия с потребителями: работает горячая линия, прием заявок - на заявок на электронной почте. Так же жители по интересующим вопросам могут обратиться через официальный сайт компании.

Но часть предприятий курорта пока работают в обычном, недистанционном режиме, максимально используя профилактические меры, чтобы не допустить распространение опасной инфекции. В их числе - МУП Сочи «Водоканал».

Сотрудники Центров оказания услуг водоканала на приеме не снимают маски и перчатки.

Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Посетителям на входе предлагают продезинфицировать руки специальным раствором.

По новым правилам на проходной водоканала Сочи теперь всем в обязательном порядке замеряют температуру, с использованием тепловизоров.

Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

- Мы, учитывая режим повышенный готовности, который объявлен в Краснодарском крае, предприняли все возможные меры контроля санитарно-эпидемиологической ситуации и защиты сотрудников от инфекций. Всего на предприятии работают 1,5 тыс. человек, все на данный момент здоровы, - сообщил «КП» - Кубань» руководитель водоканала Сочи Антон Денисов.

Он обратил внимание, что система водоснабжения курорта является полностью герметичной. На всем пути вода - от забора её из подрусловых полостей сочинских рек, через насосные станции и резервуары проходит по закрытой системе. Она полностью исключает контакт с внешней средой.

Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

В сочинском офисе Упрдор «Черноморье» создан оперативный штаб для реализации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»

В дорожном учреждении ежедневно проводят обработку помещений, лифтов, входной группы и лестниц дезсредствами. Где необходимо, установлены системы очистки и обеззараживания воздуха. Собрания, совещания, семинары сокращены и переводятся в дистанционно-виртуальный режим. В учреждении отмены командировки, запрещены все корпоративные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

- Вводится особый режим посещения офисного здания ФКУ: не более 15 минут нахождения посетителя в зоне приема, - рассказали в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Напомним, что для оперативного информирования жителей и гостей города официальном сайте администрации Сочи создан раздел «Коронавирус: актуальное». На курорте круглосуточно работает телефон ЕДДС 112, где медики, сотрудники управления ГО и ЧС, специалисты ведомств курортной и потребительской сферы отвечают на вопросы. Кроме того, получить консультацию можно в отделе по координации медпомощи в Сочи по телефону +7-988-285-99-95.