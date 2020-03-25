ЧП случилось 25 марта около 16 часов дня в полях станицы Дмитриевской, на границе Тихорецкого и Новопокровского районов Кубани. Здесь разбился военный учебно-тренировочный легкомоторный самолет L-39. Машиной управлял, предположительно, курсант 4 курса Владимир Иванов, у него был тренировочный вылет. На борту, рассчитанном для двух человек, парень был один, его нашли погибшим.

Минобороны подтвердило крушение самолета. Там отметили, что этот учебный полет пилот выполнял без боекомплекта. Катапультироваться он не успел, разрушений на месте ЧП нет.

На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39.Видео: соцсети

Известно, что самолет принадлежит Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков им. Героя СССР А.К. Серова.

ТТХ самолета

Штурмовик Л-39 «Альбатрос» - один из самых популярных реактивных учебно-тренировочных самолетов в мире. Он используется в основном для повышения квалификации пилотов, а также в качестве легкого штурмовика.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.

ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО

Причиной крушения самолета L-39 на Кубани могла послужить техническая неисправность. Также не исключено, что пилотом могли быть допущены ошибки при управлении машиной.

Истинные причины станут известны после тщательного обследования места происшествия экспертами. Сейчас туда выехала группа специалистов.