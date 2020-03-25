Кафе для кабана. В горах Сочи весной обновляют солонцы для диких животных

В горах Сочи весна - самое голодное время для копытных животных. Снег начал сходить, но прошлогодней травы под ним практически нет, и свежая еще не успела пробиться. Животные после тяжелой зимовки остро нуждаются в дополнительном подкорме.

Сочинский курорт «Роза Хутор» поддерживает три кормовые станции в долине реки Мзымта. Данная территория относится к Краснополянскому лесничеству Сочинского национального парка.

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

- Каждую весну сотрудники курорта в рамках природоохранной программы пополняют запасы корма в спрятанных в лесу кормушках, обновляют солонцы – источники жизненно необходимых травоядным животным минеральных веществ, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Для наблюдения за животными у солонцов на курорте установлены фотоловушки. Они снимают кабанов, серн, оленей и другие копытных, которые приходят полакомиться.

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В планах курорта на 2020 год – значительно расширить сеть кормушек и фотонабоюдение за животными, в том числе на южном склоне хребта Аибга – территории Аибгинского лесничества.

По словам руководителя экологической службы курорта «Роза Хутор» Андрея Никончука, на этом горном хребте обитает крупнейшая в Сочинском национальном парке популяция кавказских серн.

- Мы внимательно изучаем диких животных и заботимся о благополучии их популяций, в том числе и на территории «Роза Хутор» и мигрирующих через нее, - рассказал Никончук.

Курорт поддерживает практику использования хребта Аибга в качестве полевого научного стационара для Сочинского национального парка. Таким образом, продолжается исследовательская традиция, заложенная в конце XIX века выдающимся ботаником и первооткрывателем западнокавказской природы Николаем Альбовым, работы которого хорошо знают экологи Сочи.