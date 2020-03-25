2020-03-25T17:49:28+03:00
Общество

Кафе для кабана. В горах Сочи весной обновляют солонцы для диких животных

Кормовые станции облюбовали и детеныши, и взрослые особи
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
Изменить размер текста:

В горах Сочи весна - самое голодное время для копытных животных. Снег начал сходить, но прошлогодней травы под ним практически нет, и свежая еще не успела пробиться. Животные после тяжелой зимовки остро нуждаются в дополнительном подкорме.

Сочинский курорт «Роза Хутор» поддерживает три кормовые станции в долине реки Мзымта. Данная территория относится к Краснополянскому лесничеству Сочинского национального парка.

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

- Каждую весну сотрудники курорта в рамках природоохранной программы пополняют запасы корма в спрятанных в лесу кормушках, обновляют солонцы – источники жизненно необходимых травоядным животным минеральных веществ, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Для наблюдения за животными у солонцов на курорте установлены фотоловушки. Они снимают кабанов, серн, оленей и другие копытных, которые приходят полакомиться.

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В планах курорта на 2020 год – значительно расширить сеть кормушек и фотонабоюдение за животными, в том числе на южном склоне хребта Аибга – территории Аибгинского лесничества.

По словам руководителя экологической службы курорта «Роза Хутор» Андрея Никончука, на этом горном хребте обитает крупнейшая в Сочинском национальном парке популяция кавказских серн.

- Мы внимательно изучаем диких животных и заботимся о благополучии их популяций, в том числе и на территории «Роза Хутор» и мигрирующих через нее, - рассказал Никончук.

Курорт поддерживает практику использования хребта Аибга в качестве полевого научного стационара для Сочинского национального парка. Таким образом, продолжается исследовательская традиция, заложенная в конце XIX века выдающимся ботаником и первооткрывателем западнокавказской природы Николаем Альбовым, работы которого хорошо знают экологи Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В клинике, где лечат девочку с «маской Бэтмена», готовы при необходимости принять заболевших коронавирусом у себя
Вениамин Кондратьев: Разработаем меры поддержки бизнеса в этот непростой период
Обращение Владимира Путина в связи с угрозой коронавируса: как на Кубани будут работать сетевые магазины
В Краснодарском крае с 26 марта закроют все кинотеатры, фудкорты и запретят курить кальяны
«Ростелеком» трансформирует Новороссийск в умный город
В Адыгее зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус
В горах Сочи обновляют солонцы, чтобы подкормить диких животных
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы «Аэрофлот»
Как с пользой провести время дома с МегаФоном
На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям
День рождения Сириуса: рядом с Сочи появился новый городской округ
13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями
В Краснодаре во время пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
В Сочи ожидается шквалистый ветер
Полицейские Краснодара за мошенничество задержали жителя Оренбургской области
В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» увеличили на 2,1 миллиарда рублей
В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки