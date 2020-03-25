Краевые депутаты оценили потенциал Тихорецкого района

В Законодательном Собрании Краснодарского края провели День муниципального образования. В ходе заседания под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты краевого парламента оценили темпы развития Тихорецкого района согласно исполнению положений Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года.

В работе приняли участие глава района Анатолий Перепелин, председатель Совета муниципального образования Андрей Зотов, заместители главы и представители краевых средств массовой информации.

Напомним, заседание парламента стало итогом работы депутатских комитетов Законодательного Собрания на территории Тихорецкого района. В преддверии дня муниципального образования депутаты на месте знакомились с потенциалом района, оценивали его достижения и намечали «дорожную карту» для работы со слабыми сторонами. Обобщенные результаты этой работы и стали главной темой обсуждения за круглым столом.

Открывая совещание, председатель ЗСК обозначил ряд проблемных моментов, которые требуют детального рассмотрения в ходе заседания. В числе таковых спикер выделил потребности в обновлении парка автомобилей скорой помощи и строительстве спортивных залов в общеобразовательных организациях района. Не менее остро стоят вопросы переполненности школ, когда детям приходится учиться в несколько смен, износа сетей водоснабжения и потери воды при ее транспортировке.

Глава администрации муниципалитета Анатолий Перепелин сообщил, какие меры были приняты для улучшения социально-экономической обстановки в районе. По его словам, было отремонтировано около100 км дорог и тротуаров, меняются тепловые и водопроводные сети. Однако полностью модернизировать коммунальную инфраструктуру не удается. Выходом из сложившейся ситуации может стать участие Тихорецкого района в отраслевой государственной программе.

Решить проблему второй смены в местных школах поможет строительство образовательного учреждения на 1,1 тыс. мест в Тихорецке.

Положительным достижением муниципалитета является ликвидация очередей в детских садах для ребят в возрасте от трех до семи лет. К сожалению, сохраняется дефицит мест для малышей до трех лет. Выполнить эту задачу возможно за счет строительства двух детских садов в Тихорецке и модулей в станицах Фастовецкой и Архангельской. По одному из объектов в районном центре уже готовится проектная документация.

Глава муниципалитета также сообщил, что в районе ведется активная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения. Уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство в этом году офиса врача общей практики (ВОП), еще один ВОП находится на стадии проектирования.

К обсуждению представленного отчета подключились краевые депутаты. Так, председатель комитета по вопросам здравоохранения Николай Петропавловский дал положительную оценку действиям администрации района и выделил уникальную практику по строительству сдвоенных офисов врача общей практики. В качестве позитивного примера депутат отметил сохранение в районе сети медицинских учреждений.

При этом парламентарий отметил неудовлетворительное состояние амбулатории в станице Новорождественской. По мнению участников круглого стола, решением проблемы может стать строительство нового ВОПа.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко поручил комитету по здравоохранению оказать содействие местным властям для скорейшего разрешения данного вопроса.

Оценивая работу депутатских комитетов, спикер ЗСК отметил слаженность команды администрации района.

- В рамках подготовки сегодняшнего заседания ни один комитет не обнаружил существенных недоработок в деятельности администрации муниципалитета. Исторически сложилось, что Тихорецкий район всегда занимал лидирующие позиции, и администрации удается их удерживать. И, как известно, от уровня развития муниципальных образований зависит мощь всего региона. Поэтому по тем нерешенным проблемам, которые остались, мы будем работать сообща, - резюмировал Юрий Бурлачко.

В завершение заседания депутаты утвердили итоговую резолюцию с рекомендациями для органов местного самоуправления по достижению целевых показателей региональных проектов и исполнению указа президента России.