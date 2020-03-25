Уполномоченный по правам предпринимателей Кубани: «Президент услышал проблемы бизнеса»

25 марта Владимир Путин обратился к гражданам страны с мерами по борьбе с коронавирусом. Так президент поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, а компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС.

- Владимир Путин услышал просьбы предпринимательского сообщества по вопросу поддержки в этот сложный период, - говорит «КП»-Кубань» уполномоченный по правам предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. - Когда вспыхнул вирус, мы уже поднимали вопрос о том, что бизнесу в этих условиях тяжело работать. Кризис отразился на предприятиях, предоставляющих услуги в потребительской и социальных сферах, общественного питания, образования, туризма, транспорта и других отраслях. Большие риски существуют для широкого круга производственных и торговых предприятий. И некоторые компании на Кубани стали закрываться из-за этого. Повторюсь, нас услышали! Ведь еще до того, как глава государства обратился к гражданам, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и мы отправляли письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. В своем обращении изложили свою позицию и первые шаги, которые необходимо выполнять сейчас. И они были связаны, прежде всего, с налогообложением. Об этом и говорил президент.

Владимир Путин в своем обращении сказал, что малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с сокращением заказов, снижением выручки. Глава государства предложил предприятиям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев.

А для микропредприятий дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Кроме того, предоставить и отсрочку по кредитам.

- И мы этого хотели, - поясняет Игорь Якимчик. - Нами было также предложено предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочку по оплате арендных платежей. Что касается предприятий, находящихся на общей системе налогообложения, где работают до 500 человек, их мы просили освободить на 50% от уплаты региональных налогов. В своем обращении премьер-министру нами предлагалось также увеличить долю (более 50 %) участия малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных закупках, которые направлены на реализацию национальных проектов, краевых нужд в части выделяемых денежных средств из регионального бюджета. Так же нужно поддержать компании, которые оказывают социальные услуги в том числе.

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