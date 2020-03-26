«Горячие танцы на печах»: в Краснодаре сотрудники завода станцевали под песню Uno от Little Big

В Краснодаре сотрудники завода станцевали под песню Uno группы Little Big. Они присоединились к флешмобу #unovisionchallenge. Видео было опубликовано 23 марта на официальной странице завода в Instagram.

- Наш завод огорчен и опечален тем фактом что Группа Little Big не поедет на Евровидение и не займут там свое законное UNO место за хитяру UNO, - говорится в подписи к видео.

Кубанский завод поддержал #unovisionchallenge группы LITTLE BIG.

Они решили поддержать исполнителей и исполнили танец на печках. Как отметили на заводе, техника выдержала зажигательные движения двоих «пухляшей».

СПРАВКА «КП»

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой она собиралась поехать на «Евровидение» в Роттердам показали 12 марта. После презентации артисты запустили в соцсетях новый танцевальный флешмоб. Он получил название #unovisionchallenge.

«Евровидение» должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта было объявлено об отмене конкурса и его переносе на 2021 год.

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