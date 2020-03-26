Внедорожник BENTAYGA DIESEL в Краснодаре

Официальный представитель британской марки Bentley в Краснодаре представляет клиентам южнороссийского региона полноприводный внедорожник Bentayga Diesel. Роскошный автомобиль превосходно сочетает в себе такие уникальные черты английской марки, как изысканная ручная отделка, невероятная мощность, превосходная динамика и управляемость, а также новейшие технологии.

Автомобили класса SUV неизменно пользуются популярностью в России. Различные типы дорожных покрытий и большая территория страны являются одними из наиболее значимых факторов, обусловливающих желание автовладельцев чувствовать уверенность за рулём в любых условиях и иметь практически безграничные возможности для максимально комфортных автомобильных путешествий.

Фото: пресс-служба КЛЮЧАВТО.

Bentayga Diesel – самый быстрый дизельный внедорожник в мире. Под капотом этого эффектного SUV установлен высокотехнологичный 4-литровый дизельный двигатель V8 с тройным турбонаддувом и 32 клапанами. Дизельная версия Bentayga развивает мощность 435 л. с. и 900 Н•м крутящего момента, что позволяет автомобилю набирать максимальную скорость в 270 км/ч и разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Высокие показатели крутящего момента доступны на очень низких оборотах, а пиковые показатели достигаются уже на 1000 об./мин, что одновременно обеспечивает плавность хода по дорожному покрытию и выдающиеся возможности на бездорожье.

Интерьер Bentayga воплощает невероятную роскошь и ювелирную точность марки Bentley – исключительное исполнение проявляется в каждой изысканной детали из дерева и металла. Отобранные вручную планки из шпона формируют идеально гладкие и элегантные поверхности внутри салона. Персонализировать Bentayga Diesel, как и все другие автомобили марки Bentley помогут мастера Mulliner – легендарного ателье, специализирующегося на создании индивидуальных дизайнерских решений.

Фото: пресс-служба КЛЮЧАВТО.

Встроенная информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном включает в себя лучшую в классе систему навигации и жёсткий диск на 60 Гб.

- Рады познакомить гостей Bentley Краснодар с самым выдающимся SUV в дизельной версии от легендарного английского бренда. В этом автомобиле представлены новейшие технологии, которые позволяют водителю и пассажирам ощутить исключительный комфорт. В числе передовых систем модели: настройки режимов для дорожных и внедорожных условий, инновационная система контроля крена Bentley Dynamic Ride (48 V), система рулевого управления с электроусилителем, адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, парковочный ассистент и автопилот, системы для обеспечения повышенной безопасности и другие технологии. С удовольствием приглашаем оценить динамические характеристики Bentayga Diesel в ходе тест-драйвов. Исключительный автомобиль уже доступен для приобретения в нашем дилерском центре, – комментирует пресс-служба Bentley Краснодар.

Фото: пресс-служба КЛЮЧАВТО.

Bentayga Diesel не только воплощает собой превосходное сочетание мощности и роскоши. Модель также имеет увеличенный запас хода до 1000 километров, что позволяет с комфортом преодолевать длительные расстояния и делает автомобиль прекрасным решением как для городских условий, так и для путешествий класса «люкс» на дальние дистанции.

Bentley Краснодар

Краснодар, ул. Крылатая, 12

+7 (861) 257 00 00

Компания Bentley Motors

Bentley Motors – самый востребованный в мире бренд роскошных автомобилей. Завод и штаб-квартира компании расположены в городе Крю (Англия). Здесь же сосредоточена вся ее основная деятельность, включая создание дизайнерских решений, научные исследования и разработки, а также проектирование и производство четырех модельных линеек автомобилей:

Continental, Flying Spur, Bentayga и Mulsanne.

Уникальность британских брендов роскошных автомобилей, таких как Bentley, заключается в сочетании искусной ручной работы, традиции которой передаются из поколения в поколение, с инженерным опытом и передовыми технологиями. Компания сохранила лучшее наследие британских производителей предметов роскоши. На заводе Bentley в Крю работает около 4000 человек.

Компания КЛЮЧАВТО

КЛЮЧАВТО – один из крупнейших автомобильных холдингов России, который в 2020 году отмечает своё 19-летие. Первый дилерский центр бренда Mercedes-Benz, ознаменовавший старт работы компании, был открыт 14 декабря 2001 года в городе Горячий Ключ (Краснодарский край).

Сегодня КЛЮЧАВТО является официальным дилером автомобилей таких всемирно известных марок, как Audi, Bentley, BMW, Datsun, Ford, Fuso, Genesis, HINO, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA, Toyota, Volkswagen и в настоящее время насчитывает 78 современных автоцентров (64 дилерских центра по продаже новых автомобилей, 13 центров по продаже автомобилей с пробегом) и 26 автомобильных брендов. Обширная дилерская сеть КЛЮЧАВТО представлена автоцентрами в 17 крупных городах страны. В 2019 году заняла 116-ое место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, по версии Forbes.