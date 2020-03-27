Аэропорты Кубани: Передовая по защите от коронавируса

Наступивший 2020 год принес с собой непростые испытания. Распространение коронавируса обязывает каждого нести ответственность за свое здоровье, свою семью, а значит, и за человечество в целом. Каждый социально ответственный бизнес обязан проявить внимание не только к своему детищу, но и, безусловно, к своим клиентам. Такую заботу наглядно демонстрируют аэропорты Краснодарского края в Сочи, Анапе и Краснодаре.

Ответственность легла на руководство аэропортов Кубани и, безусловно, на плечи сотрудников: место пересечения культур и национальностей, встреч и расставаний, прощальных рукопожатий и слез счастья стало вызывать настороженность. Аэропорт сегодня стал тем местом, где люди с подозрением смотрят друг на друга.

ТЕМПЕРАТУРУ ИЗМЕРЯЮТ ТЕПЛОВИЗОРАМИ

Постоянный мониторинг ситуации, разработанный план по реагированию и отлаженные тренировки совместно с Роспотребнадзором - все эти меры позволяют создать необходимые условия для беспрестанной работы кубанских аэропортов в условиях комфортной и безопасной обстановки. Все действия сотрудников направлены на предотвращение распространения вируса и на сохранение здоровья пассажиров.

Сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру пассажиров с помощью тепловизоров. Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Краснодара.

В аэропортах столицы Кубани и курортных городов Сочи и Анапа кардинально усилены меры безопасности: в два раза увеличена частота уборки санузлов, проводится дезинфекция помещений, обработка антисептиком различных поверхностей - поручней дверей и кресел, перил, стоек регистрации. А также дезинфекция транспортных средств: обработка пассажирских автобусов, трапов, амбулифтов - для этого разработана специальная технология и привлечен дополнительный персонал.

На территории аэропортов в терминалах внутренних и международных авиалиний в круглосуточном режиме работают сотрудники Роспотребнадзора - проводят дистанционную термометрию пассажиров с помощью специальных приборов - тепловизоров.

В случае обнаружения человека с подозрением на коронавирус разработан утвержденный план действий, подготовлены изоляторы для временного размещения больного. А в арсенале медицинских служб аэропортов Кубани есть все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции и защитная одежда.

Социальную ответственность проявляет каждое звено в огромном механизме воздушной гавани, в том числе и торговые точки, находящиеся на территории аэропортов, проводят необходимые профилактические мероприятия по дезинфекции помещений.

Стоит отметить, что все предупреждающие и профилактические меры ведутся по технологии, согласованной с Роспотребнадзором Краснодарского края.

ЗАБОТА О КАЖДОМ СОТРУДНИКЕ

Руководство аэропортов ответственно за каждого работника предприятия. Сотрудникам рекомендовано отказаться от выезда за пределы России на отдых, также ограничены поездки в служебные командировки внутри страны. Часть административно-управленческого персонала переведена на удаленный режим работы для профилактики распространения заболеваний.

Персонал структурных подразделений, который продолжает работу непосредственно в аэропортах, обеспечен индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Большое внимание уделяется состоянию здоровья работников - ежедневно при выходе на работу измеряют температуру, а при ее повышенных значениях сотрудника направляют в медицинскую службу аэропорта для определения дальнейших действий и мер.

Кроме того, на информационных досках каждого структурного подразделения размещены памятки о профилактических мерах, препятствующих распространению вирусных инфекций: «Меры профилактики», «Как вызвать врача на дом», «Дезинфекция мобильного телефона» и прочие.

Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Краснодара.

ПОТЕРЬ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Международная ассоциация аэропортов, участники которой обслуживают более 70% пассажиропотока в РФ и куда также входят аэропорты Краснодарского края, обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит принять экстренные меры поддержки отрасли. Одна из них - предоставить аэропортам, а также топливо-заправочным комплексам и хэндлинговым компаниям (занимаются наземным обслуживанием авиарейсов) госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти крупнейших авиакомпаний РФ на период с 1 апреля по 31 декабря. В качестве альтернативы предлагается предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на услуги аэропортов и ТЗК за счет госсубсидий. Ассоциация аэропортов также просит освободить аэропорты от арендных платежей за пользование аэродромной инфраструктурой на весь 2020 год (в том числе за счет субсидий).

По данным на 25 марта, в Международном аэропорту Краснодар отменено уже более 50% от общего количества запланированных международных рейсов в апреле, в аэропорту Сочи - 42%. В Международном аэропорту Анапа на сегодня отмен международных рейсов на апрель в связи с коронавирусом нет.

И несмотря на положительную динамику пассажиропотока и количества вылетов воздушных судов из аэропортов Краснодара и Сочи с начала года как на внутренних, так и на международных направлениях, ситуация остается напряженной и в связи с сокращением значительного количества рейсов может измениться.

На внутренних направлениях отмен рейсов из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний на сегодняшний день нет.

Несмотря на то что аэропортам Краснодарского края приходится ежедневно бороться за безопасность пассажиров и свою финансовую устойчивость, аэропорты пытаются поддержать и авиаперевозчиков, пострадавших в сложившейся ситуации не меньше. Для авиакомпаний разрабатываются свои меры поддержки - специальные скидки для сохранения внутреннего пассажиропотока и стимулирования полетов по внутренним направлениям, а особенно в преддверии летнего сезона. Однако все будет зависеть от развития ситуации.

В этот непростой период любая временная поддержка аэропортов со стороны органов власти в части налоговых каникул была бы очень уместной. А пока коллективы аэропортов Краснодар, Сочи и Анапа демонстрируют полную готовность противостоять любым трудностям и продолжают бороться за безопасность пассажиров и сотрудников своего предприятия.