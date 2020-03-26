В Сочи в честь юбилея Победы заложат тринадцать «Садов Памяти»

Сочи присоединился к международной акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сады закладывают возле мемориалов, рядом со школами и на улицах, названных в честь героев сражений.

Среди первых «Сады Памяти» появились в Кичмайском сельском округе Лазаревского района курорта. Эстафета стартовала в селе Зубова Щель, у памятника зубовцам, погибшим на войне.

Фото администрации Кичмайского сельского округа

В акции вместе со школьниками принял участие глава администрации Кичмайского сельского округа Мурат Сизо.

- Очень важно для наших детей участвовать в таких акциях, прочувствовать все. Именно так в детских душах закладываются ростки истинного патриотизма, осознание подвига во имя жизни, - рассказал «КП»-Кубань» Сизо.

Он отметил, что берёза - достаточно редкое растение для южного города, не слишком хорошо принимается на глинистых сочинских почвах. Но «Сад Памяти» - случай особый.

- Мы сажали березки с большой душой. И ухаживать будем всем селом, чтобы выходить и вырастить деревца на радость внукам героев, - признался глава администрации Кичмайского сельского округа.

Еще один «Сад Памяти» в округе вырос в ауле Большой Кичмай, у школы № 90. Его заложили представители местной администрации, педагоги и старшеклассники.

Фото школы N 90

- Наша школа носит имя Героя Советского Союза Айдамира Ачмизова. Он погиб 2 декабря 1942 года. Свой героический подвиг воин совершил в тяжелом бою под аулом Новкус-Артезиан на Северном Кавказе, - рассказала «КП»-Кубань» директор школы № 90 Марзет Алиева.

Она добавила, что Ачмизов родился в ауле Большой Кичмай с семье крестьянина. После окончания Краснодарского педагогического института, он работал учителем географии и директором неполной средней школы в ауле Большое Псеушхо, а чуть позже директором Красноалександровской средней школы. В Красную Армию Ачмизов был зачислен добровольцем Шапсугским райвоенкоматом в феврале 1942 года.

Бюст Героя во дворе школы. Фото http://90.sochi-schools.ru/

Заместитель директора школы Фатима Гвашева - фактически хранительница музейной комнаты героя в образовательном учреждении, тоже принимала участие в закладке сада. Она призналась, что на школьников производят большое впечатление документы, представленные в экспозиции, и парта Ачмизова, которая стоит в фойе.

27 марта акция «Сад памяти» продолжится в Сочинском национальном парке . Здесь планируется высадить 550 саженцев самшита в память о павших героях. Мероприятие состоится недалеко от туристического объекта «33 водопада» Головинского лесничества. В нем примут участие сотрудники наципарка и представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Напомним, что в рамках акции на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне будет высажено 27 миллионов деревьев и кустарников.

По словам заместителя начальника управления городской администрации по взаимодействию с общественными объединениями Татьяны Катаниди, до конца марта в Сочи будет высажено более 600 деревьев и кустарников. Она обратила внимание, что растения выбраны не случайно: сирень – это символ Победного мая, а берёза - символ России. Посадку растений специально проводят в северном районе Сочи, где климатические условия наиболее благоприятны для данных культур.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, всего в юбилейный год Победы на курорте появятся тринадцать «Садов Памяти». Символично, что девять из них будут заложены к 9 Мая. Вот список адресов:

1. Лазаревский внутригородской район, п.Харциз,

ул. Лучевая, в районе д. № 7.

2. Лазаревский внутригородской район, Кичмайский сельский округ, ул. Магистральная

3. Лазаревский внутригородской район, Лыготский сельский округ, ул. Адыгейская

4. Хостинский внутригородской район, с.Пластунская

5. Хостинский внутригородской район, с.Измайловка, ул. Измайловская в районе д. № 133

6. Лазаревский внутригородской район, п.Зубова щель, ул. Амурская

7. Лазаревский внутригородской район, Лыготский сельский округ, ул. Левобережная

8. Адлерский внутригородской район, пгт. Красная поляна, ул. Эстонская в районе д. 37.

9. Адлерский внутригородской район, пгт. Красная поляна, ул. Защитников Кавказа в районе д. 76.