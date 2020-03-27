В Краснодаре двушку выгоднее покупать на вторичном рынке

Недвижимость в Краснодаре – ходовой товар. Особенно, в последний месяц. В условиях подорожавшего доллара количество сделок выросло.

- Люди вкладывают в недвижимость деньги, боясь, что они обесценятся. Либо же наоборот. Деньги были в валюте, их обменяли на рубли и покупают квартиру, либо дом, - рассказала краснодарский риелтор и эфире радио «Комсомольская правда» 91.0 fm Ирина Дробот.

Когда есть желание купить недвижимость, не стоит, сломя голову, его осуществлять.

В первую очередь, нужно определиться, будет ли это новостройка или вторичка. Согласно последним данным аналитиков, между этими вариантами существенная разница в цене. Особенно, если речь идет о покупке недвижимости в ипотеку.

Если коротко, то в Краснодарском крае выгоднее вторичное жилье. Как пришли к такому выводу? Давайте разбираться.

КАК СЧИТАЛИ?

За основу исследования была взята следующая ситуация: в семье работают два человека. Зарплата каждого из них соответствует средней зарплате в своем регионе (по данным Росстата, в Краснодарском крае 44 732 руб.) На оплату ипотеки или аренды с накоплениями семья готова выделить половину совокупного дохода, то есть одну зарплату.

В исследовании учитывались данные по средней стоимости двухкомнатных квартир с площадью 49 квадратных метров. Итак, аналитики сравнили, сколько придется переплатить покупателю за покупку квартиры в ипотеку в новостройке и «вторичке». Размер процентной ставки составляет 5%. Это с учетом дисконта для категории «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

НАСКОЛЬКО ДЕШЕВЛЕ?

В России есть регионы, где дешевле купить новые, никем не обжитые квадратные метры. Например, Марий Эл. Здесь переплата за новую двушку составила 106 612 руб. Квартира на вторичном рынке обойдется почти на 10 000 руб. дороже. В Кемеровской области переплата за новую квартиру составила 118 629 руб. — это на 26 385 руб. меньше, чем пришлось бы отдать за покупку вторички. В Пермском крае к изначальной стоимости жилья в новостройке придется добавить 118 662 руб. При покупке вторички потребуется внести еще 137 892 руб., то есть на 19 230 руб. больше.

Краснодарский край не оказался в этом числе.

- Совокупный доход супругов на Кубани порядка 90 тысяч руб. В среднем, переплата по ипотеке за новое жилье составит 568 212 руб. При учете, что сама недвижимость обойдется в 4 миллиона 68 тысяч 212 руб., - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала Domofond.ru.

Вторичное жилье обойдется в 2 миллиона 893 тысячи 622 руб. Переплата по ипотеке составит 473 622 руб.

Итого разница составит 94, 6 тысячи руб.

Следующим шагом будет поиск места, где купить квартиру. К этом нужно тоже подойти очень внимательно. В противном случае недвижимость превратится в мертвый груз. Об этом подробнее в нашем подкасте: https://www.kuban.kp.ru/radio/vash-dom-krasnodar/