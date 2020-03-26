«В максимальной изоляции»: в Роспротебнадзоре Кубани рассказали, можно ли в нерабочую неделю устраивать пикники и гулять в парке

Впереди жителей Кубани ждут каникулы. Для кого-то они вынужденные, для кого-то - долгожданные. Некоторые работают удаленно. Тем же, кому сказали сидеть дома, предстоит придумать, чем занять высвободившееся время. Но многих волнует вопрос – можно ли в нерабочую неделю идти на улицу, ну или поехать на море, в лес или на шашлыки?

В Роспротребнадзоре Краснодарского края рассказали, куда можно идти или ехать, а куда – нет в нерабочую неделю.

- Сейчас, в первую очередь, идет речь о дисциплине и самосознании. Меры предприняты для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции и чтобы предупредить тяжелые последствия, которые могут возникнуть при высокой скученности людей, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Роспортребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. – Дисциплина в вопросах изоляции касается людей, только что вернувшихся из-за границы. Пожалуйста, не подвергайте себя и других риску. Вы можете быть визуально здоровы, но чихнете на пожилого человека, и это станет для него опасным. А вот с большими компаниями, пикниками пока стоит повременить . Это время нужно уделить самосохранению и сохранению своей семьи!

Получается, никаких парков и скоплений людей. Лучше остаться дома с семьей, по крайней мере, избегать избегать лишних контактов.