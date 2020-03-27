В Краснодаре Тургеневский мост переименуют в честь бывшего мэра

Тургеневский мост в Краснодаре в ближайшее время может изменить свое название. Мэр краевого центра Евгений Первышов предложил назвать сооружение в честь Валерия Самойленко, который возглавлял город с 1987-го по 2000-й годы. Свою инициативу он уже озвучил депутатам гордумы.

— Именно Валерий Александрович руководил в том числе возведением Тургеневского моста, который связывает — Кубань и Адыгею. А Валерий Александрович как раз вырос в Адыгее, после работал на благо Краснодара. Было бы правильно, чтобы Тургеневский мост, в строительстве которого он принимал самое непосредственное участие, носил его имя. Надо этот вопрос проработать, — сказал Евгений Первышов, назвав Самойленко выдающейся личностью.

Предложение мэра в скором времени рассмотрит городская топонимическая комиссия. Валерий Самойленко трудился в Краснодаре с 1959 года, курировал строительную отрасль с 1968 по 1987-й годы.

При его участии строились микрорайоны Фестивальный и Гидростроителей, Тургеневский и Садовый мосты, путепроводы на улицах Суворова и Тихорецкой, 5-й роддом и 2-я многопрофильная больница.

С 1987 по 2000-й годы Валерий Самойленко возглавлял Краснодар. С 2007-го года носил звание Почетного жителя краевого центра, скончался в мае 2019-го на 82-м году жизни.