Краснодарский невролог: сегодня на плохой сон жалуется каждый пятый пациент

Здоровый разговор: Почему после сна усталость никуда не пропадает? - Краснодар - 19.03.2020 00:00 00:00

Едва ли кто из взрослых людей поспорит с важностью сна. От него зависит вся остальная жизнь: чувство бодрости, живость ума, ловкость, хорошее настроение, общее самочувствие. Если отдохнуть ночью не получается, то человек только и думает том, чтобы прилечь.

- На сегодняшний день каждый пятый пациент жалуется на проблемы со сном, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» врач-невролог высшей категории из Краснодарской бальнеолечебницы Юлия Коваленко. - Чаще всего встречаются проблемы с засыпанием либо с пробуждением ночью. Еще люди жалуются, что вроде спят крепко, но утром все равно усталые.

Подавляющее большинство проблем вызвано высокой интенсивностью жизни, загруженностью на работе. Отсюда возникает психологическая невозможность расслабиться и посвятить время себе.

- Нервная система не успевает за ночь перезагрузиться. Отсюда накапливающаяся усталость, которая вызывает целый ряд неврологических болезней, - подчеркивает Юлия Коваленко.

КАК ПРАВИЛЬНО СПАТЬ

Да-да, теперь нужно учить людей и этому. Например, очень вредно смотреть на ночь телевизор или в экран смартфона.

- Свет, который излучают дисплеи, находится в голубом спектре и снижает выработку мелатонина. Этот гормон отвечает за нормализацию отдыха и бодрствования. Получается, что свет от экрана мешает организму готовиться ко сну, - объясняет врач-невролог. - Про режим дня, который должен быть постоянным, думаю, и напоминать не нужно.

Специалисты крайне не рекомендуют отсыпаться на выходныхФото: Олег РУКАВИЦЫН

Также специалисты крайне не рекомендуют отсыпаться на выходных. Например, всю неделю много работал, спал как придется, а потом в субботу до обеда спишь. Знакома такая история?

- Пересыпать можно не больше двух часов. В противном случае вы сами себя вгоняете в состояние джетлага. Это словно вы перелетели через несколько часовых поясов, - поясняет Юлия Коваленко. - Чтобы вернуться в привычный ритм работы организма, потребуется время.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, КОГДА ЛОЖИТЬСЯ

Если говорить коротко, то для того, чтобы выспаться, нужно ложиться не в тот день, когда встаешь.

- Лучшим временем для отхода ко сну являются 21 и 22 часа. Нужно понимать, просто поспать восемь часов недостаточно, - подчеркивает врач-невролог из Краснодарской бальнеолечебницы Юлия Коваленко. - Восемь часов сна от часа ночи до девяти утра и восемь часов от десяти вечера до шести утра совершенно отличаются.

ПОМОЩНИКИ ОТ ФАРМАКОЛОГИИ

Сегодня в любой аптеке есть целый перечень препаратов. Однако нужно ли их покупать?

- Приходят пациенты и говорят, что пьют это, то и еще вон то. Однако не помогает, - сетует врач-невролог. - Все потому, что сами себе назначают себе лекарства. Это большая ошибка. Препараты должен назначать только врач-невролог.

Дело в том, что расстройство сна может происходить не только из-за переутомления. Проблемы могут быть, например, в эндокринной системе.

Еще все дело может быть в кофе и чае, которые тоже не стоит пить бесконечно.

- Любой энергетик - это удар кнута по лошади (нашему организму). Что происходит, когда лошадь загоняют? Она падает. С человеком и стимуляторами та же история, - подмечает Юлия Коваленко. - В идеале пить не больше двух-трех чашек в день, причем в первой половине дня.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ БЕЗ ПИЛЮЛЬ

Во-первых, нужно соблюдать правила отхода ко сну, о которых говорилось выше. Во-вторых, нужно постараться снизить темп жизни, а также эмоциональную реакцию на происходящее.

Помощниками могут быть различные физиопроцедуры

- Помощниками могут быть различные физиопроцедуры. Например, йодобромные ванны, иглорефлексотерапия, расслабляющий массаж, а также талассотерапия и электросон, - резюмирует Юлия Коваленко, врач-невролог высшей категории из Краснодарской бальнеолечебницы. Она находится на ул. Герцена, 267, тел: 8 (861) 201-9-201.