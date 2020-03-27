Офтальмохирург из Краснодара : Удалить катаракту можно за 7 минут 00:00 00:00

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку во всем мире, важным вопросом на повестке дня для огромного количества людей остается зрение. Стоит ли откладывать избавление от катаракты из-за пандемии коронавируса вопрос, волнующий тех, кто оказался перед выбором: видеть или продолжать терять зрение. В клинике «Три-З» рассказали о таком заболевании, как катаракта, и мерах профилактики, которые предприняты для того, чтобы даже сейчас пациенты чувствовали себя в полной безопасности при хирургическом вмешательстве.

- Раньше катаракту в основном диагностировали у людей преклонного возраста, но сегодня заболевание молодеет. Помутнение хрусталика встречается уже даже у 30-летних. Это связано с целым рядом факторов, однако выявить, что конкретно повлияло на развитие катаракты, невозможно, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» 91.0 FM офтальмохирург клиники «Три-З» Ирина Бобрышева, за плечами которой более 25 тысяч операций.

Когда хрусталик начинает мутнеть, остановить этот процесс уже невозможно. Катаракта может прогрессировать до тех пор, пока человек не потеряет зрение. Единственный способ излечиться - сделать операцию по замене помутневшего естественного хрусталика на прозрачный искусственный.

- Сегодня амбулаторная хирургия катаракты в клинике «Три-З» позволяет отпускать пациентов домой практически сразу после операции: мы добились этого благодаря высокотехнологичному оборудованию и профессионализму врачей, а также большому опыту в лечении катаракты. Весь процесс операции при неосложненной катаракте от начала и до конца укладывается в 7 минут, - говорит Ирина Бобрышева.

Специфика хирургических клиник такова, что пациент допускается в операционную только при отсутствии воспалительных процессов и респираторных инфекций в организме. В «Три-З» строго следовали этому правилу до объявления пандемии коронавируса и продолжат следовать после, когда процесс пойдет на спад. В клинике также работает лор-врач: после осмотра пациентов он дает свое заключение о допуске к операции.

Кроме того, во всех клиниках и диагностических центрах сети «Три-З» реализованы меры безопасности, рекомендованные главным санитарным врачом РФ для профилактики новой коронавирусной инфекции входная термометрия пациентов, дезинфекция воздуха, регулярная обработка поверхностей антисептиком, соблюдение всех необходимых санитарных требований.

СТАДИЯ НЕ ВАЖНА?

Врачи из любой сферы говорят, что чем раньше диагностирована болезнь, тем проще ее излечить. Офтальмология не исключение.

- Катаракта снижает качество жизни. Ведь около 80 процентов всей информации мы получаем через глаза. Катаракта действительно может привести к слепоте. Конечно, до такого доводить нельзя. Чем раньше удаляется помутневший хрусталик, тем лучше для пациента: меньше манипуляций, быстрее восстановительный период, - поясняет офтальмохирург клиники «Три-З».

Врач также подчеркивает, что никаких капель, излечивающих или затормаживающих развитие катаракты, не существует.

- Если вам рекомендуют какое-то лекарство, избавляющее от этого недуга, не верьте, вас обманывают, - уверяет Ирина Бобрышева.

Ирина Бобрышева Фото: ТРИ-З

СОЛНЦЕ НЕ ПОМЕХА

Зиму, пусть и теплую, мы уже пережили, на пороге весна. Существует мнение, что оперировать глаза в солнечную погоду нельзя.

- Действительно, у некоторых пациентов сразу после замены хрусталика в течение нескольких часов наблюдается светобоязнь, но это не страшно, помогут солнцезащитные очки, - объясняет Ирина Бобрышева. - Что же до самих интраокулярных линз, то все хрусталики, представленные в ассортименте клиники, с защитой от ультрафиолетового излучения. Поэтому нет никаких ограничений на время года.

ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ

В «Три-З» операцию по удалению катаракты можно сделать в один день с диагностикой. Сначала пациент проходит обследование, затем, если показана операция и человек готов к этому, он совместно с хирургом выбирает подходящий именно ему хрусталик. После сдачи необходимых анализов и флюорографии, а также консультаций оториноларинголога, стоматолога и анестезиолога проводят и саму процедуру.

Сама процедура замены хрусталика проходит под местной капельной анестезией человек находится в сознании, но ничего не чувствует.

- После процедуры нет запретов на нагрузку на глаза. Можно в тот же день и телевизор смотреть, и книгу читать, и телефоном пользоваться поясняет Ирина Бобрышева. - Всего два момента после операции: в течение месяца нужно использовать специальные капли и желательно ограничить физическую нагрузку. Все это подробно обговаривается с лечащим врачом.

После процедуры пациенты очень быстро возвращаются к привычной жизни. Только одно «но»: видят они отлично.

Офтальмохирург клиники «Три-З» Ирина Васильевна Бобрышева, более 25 тысяч операций

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