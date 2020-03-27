700 владельцев частных домов у Черного моря пожаловались, что их жилье хотят превратить в гостиницы

- Я живу в этом доме вместе с туристами каждое лето, - рассказывает «КП» - Кубань» на условиях анонимности один из владельцев жилья в Геленджике. – А зимой, когда не сезон, часть своих хором замораживаю, чтобы не платить бешеную коммуналку.

До новых требований законодательства, когда хозяина обязали перевести дом в гостиницу, дохода от такого летнего «сожительства» хватало, чтобы не задумываться о хлебе насущном зимой.

Когда в его двухэтажный особняк у самого Черного моря в Дивноморском нагрянули сотрудники мэрии, хозяин не моргнув, заявил, что летом в его доме жили не туристы, а родственники.

- Конечно, в городской администрации давно известно, кто предоставляет услуги проживания. Этот рынок в небольших населенных пунктах курортов складывался десятилетиями, - рассказывает «Комсомолке» юрист Иван Алексеев. Его клиент отправился в суд, чтобы отвоевать право на жилье. – Да и пробить такой «мини-отель» по сайтам размещений туристов не составляет труда. И с давних времен на воротах таблички висят – «Сдаем комнаты».

В итоге от хозяина такого жилья требуют перевести дом в гостевой или в гостиницу (если номеров-комнат больше 15-ти), а до этого времени пользоваться электричеством, газом, водой нельзя. Даже если ты живешь в нем вместе с семьей.

- Чтобы перевести жилье в нежилое, нужен ряд экспертиз, а это немалые затраты. Кроме того, не менее пяти месяцев потребуется, чтобы все привести в соответствие, - говорит Иван Алексеев. – Понятно, что это тяжелое бремя, особенно, если, как сейчас, прогноз на курортный сезон в связи с ограничениями из-за коронавируса неутешительный. Гостевым бизнесом, к слову, заниматься никто не запрещает.

Около 700 владельцев таких «мини-гостиниц» в Кабардинке, Архипо-Осиповке, Бетте, Дивноморском, хуторе Джанхот, Лермонтово Туапсинского района обратились с просьбой о помощи к депутату Госдумы.

- Перевод их единственной собственности в нежилое помещение может лишить их постоянной регистрации. Кроме того, перевод домов в разряд гостиниц напрямую скажется на росте цен на услуги, что ударит по бюджету отдыхающих туристов и может привести к их оттоку, чего нельзя допустить. Все подписавшиеся под обращением граждане работали официально, оформляли предпринимательство, платили налоги и курортный сбор. В Государственной Думе уже создана рабочая группа по решению этого острейшего вопроса. Совместно с Вячеславом Фетисовым, который провёл основную работу по подготовке законопроекта, мы доработаем законодательные инициативы. Необходимо помочь гражданам сохранить их единственный источник дохода, по-прежнему, платить налоги, не уходя «в тень», как их вынуждает сложившаяся правоприменительная практика. Надеюсь, что инициатива будет принята до начала курортного сезона, сегодня особенно актуально сберечь и защитить наших предпринимателей и микробизнес, - прокомментировала депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

ОФИЦИАЛЬНО

В мэрии Геленджика ответили, что процедура перевода частных домов в гостевые идет уже несколько лет.

- Запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях закреплен в статье 17 Жилищного кодекса РФ, - сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта. – Многие отельеры уже переоформили все по закону и спокойно трудятся на этом рынке. Требования закона продиктованы прежде всего безопасностью отдыхающих. Человек, поселяющий у себя туриста, ответственен уже не только за себя и свою семью.

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