«Мыл руки по 40 секунд и даже спал в маске»: как корреспондент «КП» не заболел коронавирусом за границей

Корреспондент "КП" - Кубань" Владимир Павлов, начиная с первого дня своего длительного путешествия на другой континент, записывал каждый свой шаг. По прилету наш коллега засел на самоизоляцию в отдельную квартиру с месячным запасом продуктов.

- Когда я улетал, коронавирус свирепствовал только в Китае. И не было никаких предпосылок, что в Европе он положит столько людей, - рассказывает сотрудник "КП" - Кубань".

Главная достопримечательность Рио - статуя Иесуса Христа, верят жители, защитит от коронавируса

Перед долгим полетом Володя обзавелся парой многоразовых масок - уже тогда дефицитным товаром. С этого момента снимал он ее только, чтобы поменять на другую. Использованная отправлялась в стирку со специальным антибактериальным раствором. К слову, недостатка антисептических средств на всем пути Владимира не было.

- При входе в любое заведения общепита в Рио-де-Жанейро и в Аргентине всем посетителям брызгали на руки обеззараживающим веществом, не спрашивая разрешения, естественно. Это такая особая мера борьбы с распространением коронавируса у них, - продолжает журналист. - Мы не сопротивлялись. Надо сказать, это не доставляло никаких неприятных ощущений: без запаха и эффекта стягивания кожи. А в Чили нас учили, что правильно руки нужно мыть 40 секунд под теплой водой - не меньше.

Во всех кафе посетителей обрабатывают антисептиком

Объявление о пандемии застало нашего коллегу на Острове Пасхи, одним их самых удаленных жилых уголков планеты в Тихом океане.

- Вот, где можно было бы пережидать эпидемии. До ближайшего населенного пункта - больше 2 тысяч километров, авиасообщение - только со столицей Чили - Сантьяго, - записал журналист в своем путевом дневнике.

Но вскоре и оно было прекращено из-за опасности инфицирования, а время отпуска подошло к концу.

- Этот момент заставил нас понервничать, со мной были и другие россияне. Вопрос решался через российское консульство в Чили. Но в итоге я решил действовать самостоятельно. Так было быстрее. Цены на билеты за пару суток взлетели в два-три раза. Медлить было опасно, - говорит Владимир.- Границы государств захлопывались одна за другой. В консульстве посоветовали лететь возможными рейсами пока такая возможность еще оставалась. Из Чили летали еще самолеты в Париж и далее в Москву.

Учат, как мыть руки

В Краснодар из Шереметьево Владимир летел в маске, стюардессы - нет.

- Без средств защиты был и парень, измерявший температуру туристам по прилету, - говорит он. - Зато дома весь алгоритм, предписанный методичками, мои близкие выполнили "на ура!": в изолированной квартире я теперь осел с полным продуктовым набором. Я позвонил по номеру горячей линии минздрава, там рекомендовали ждать визита врача.

Вскоре, по словам Володи, врач отзвонился.

- Но навещать меня лично не стал, сказав, что больничный мне оформят удаленно, по данным страхового полиса и СНИЛС, - объясняет Владимир. - А мазок из зева, позволяющий определить наличие коронавируса, сделают через 10 дней. Каждый день я измеряю себе температуру - 36,6. Никаких болезненных ощущений нет. Инкубационный период я уже преодолел.

Это устройство бесконтактно обеззараживает кожу рук

Правда, особый контроль изоляции для Владимира не предусмотрен.

- Просто я знаю, что нарушение карантина наказуемо, - продолжает коллега. - Да и просто, зачем рисковать?!