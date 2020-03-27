Главный фтизиатр Кубани проигнорировала карантин после поездки за границу и вышла на работу

Еще недавно вся страна была шокирована беспечностью главного врача-инфекциониста Ставрополья, которая скрыла поездку в Испанию, заразилась коронавирусом, вышла на работу и стала фигурантом уголовного дела.

Подвиг своей коллеги пыталась повторить главный фтизиатр Кубани Наталья Шевченко. Врач 15 марта прибыла в Краснодарский край из Доминиканы, где проводила свой отпуск, а уже 17 марта как ни в чем ни бывало вышла на работу, никого не оповестив о своей недавней поездке.

Разумеется, ни о какой двухнедельной самоизоляции речи и не шло. Обман вскрылся на третий день, когда руководству Натальи Шевченко передали данные из погранслужбы о том, что она недавно вернулась из-за границы.

До этого она общалась с коллегами и пациентами в краевом тубдиспансере, который едва полностью не закрыли на карантин.

- Она несколько раз сдавала тесты на коронавирус. Все они отрицательные. Как только в министерство поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко была немедленно уволена с занимаемой должности, - прокомментировал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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