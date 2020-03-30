2020-03-30T12:41:31+03:00
Общество

"Она совсем рихнулась": краснодарцы просят привлечь к ответственности мажорку Катю Бентли за призывы идти в парк во время карантина

Девушку заклеймил позором весь город [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Катя Бэнтли снова явила себя мируКатя Бэнтли снова явила себя мируФото: соцсети
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Скандально известная владелица элитного отеля в Краснодаре 42-летняя Катрин Атаева-Добришман вновь явила себя миру. Даже обвинение в уголовном преступлении и принудительное лечение в спецлечебнице не останавливает Катю Бэнтли от записи видео в соцсетях. Едва ей удалось выйти сухой из воды (отделаться штрафом и обвинением в психическом нездоровье) после истории с инстаграм-угрозами краснодарской судье, как Катрин вновь может вызвать интерес правоохранителей. На этот раз тем, что призывает пренебречь 10-дневным карантином из-за коронавируса. Сейчас в условиях угрозы распространения коронавируса нужно оставаться дома и соблюдать все требования медиков и властей, а эта дама совсем тронулась.

- Хватит сидеть в своих клетушках! Выйдите на улицу, прогуляйтесь по Красной, - обращается женщина к жителям кубанской столицы, которых еще недавно брезгливо называла нищебродами. - Если вам суждено умереть, вы умрете.

Краснодарцы на такой призыв просят полицию провести проверку в отношении дамы.

- Ей нужно вырубить интернет, забрать мобильник и закрыть на несколько месяцев дома, - призывают горожане. - Из-за таких, как она, может распространиться вирус! Нечего ей делать на улице.

- Оставайтесь дома, - говорят в кубанском Роспотребнадзоре. - Из-за таких людей, как эта девушка, у медиков и различных служб появляется больше работы. Ни в коем случае не выходите гулять на улицу, поберегите себя и своих близких. Это очень важно - соблюдать карантин!

Надо сказать, поведение мадам на красном «Бэнтли» (после чего за Катрин и закрепилось прозвище) давно располагало к решению подвергнуть ее принудительному лечению в психиатрическом учреждении. В 2018 году она оскандалилась, припарковав свой элитный автомобиль прямо на пешеходном переходе у здания правительства Краснодарского края.

- Нормальные люди понимают, что мне негде парковаться. Могу себе позволить, - прокомментировала собственную выходку Атаева-Добришман.

А еще она отметилась дебошем в здании полиции с матом и угрозами. Кто-то опубликовал очередное скандальное видео с участием мажорки, а она в ответ обрушилась на краснодарцев потоком нелестных эпитетов.

Катя Бэнтли, мажорка из Краснодара, призвала нарушить карантин.

Катрин (она же Екатерина Курдуманова до смены мирского имени на более звучное) сама представлялась судьей Готикоевой Арбитражного суда в Краснодаре, показывая соответствующие «корочки».

Правда, после того как в суде официально таковой не обнаружилось, она легко от «статуса» отказалась.

- Я никогда не являлась судьей, - написала Катрин на своей странице в соцсетях.

Зато в Арбитражный суд в качестве ответчика ей все-таки явиться пришлось, когда речь зашла о сносе ее гостиницы как самовольно построенной в Краснодаре.

Позже непристойные ролики, где она угрожает судье убийством, удалила. На их месте Катрин опубликовала с десяток других, где в свойственной ей ультраэмоциональной манере попыталась объяснить свое поведение ранее.

- Я просто хотела отстоять свой отель, который кормил меня и моих двоих детей, - села «Катя-Бэнтли» у монитора. - Я - "Катя-Бэнтли", и я нищая!

В прошлом году Катрин признали виновной в угрозах судье и назначили наказание... в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

Женщина на "Бентли" угрожает краснодарцам, опбуликовавшим видео с ее дебошем в полиции.

Между тем, в стране объявили 10-дневный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Каждый день, используя все средства коммуникации, россиян увещевают оставаться дома. В курортном крае больше не ждут туристов, по крайней мере на ближайшие пару месяцев. Со дня на день сообщение между регионами России может и вовсе встать. А медики по всему миру организовали флэшмоб и их обращения к гражданам уже похожи на мольбы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Вы мещане и плебеи»: женщина на «Бентли» угрожает краснодарцам, опубликовавшим видео с ней

«Светская львица» попалась на хамской парковке и оказалась в центре сразу нескольких скандалов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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