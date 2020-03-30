2020-03-30T16:45:44+03:00
Общество

Бешенство в Краснодаре: Жителям Музыкального микрорайона предлагают бесплатно привить животных

Подтвержден один случай заболевания у домашней кошки
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Сотрудники ветуправления проводят обход в Музыкальном микрорайонеСотрудники ветуправления проводят обход в Музыкальном микрорайоне
Изменить размер текста:

С утра 30 марта жителей Музыкального микрорайона Краснодара встревожили люди в халатах, которые стучались в двери и предлагали сделать прививки домашним животным.

- Звонили из управляющей компании, просили предоставить допуск в подъезды, рассказали о вспышке бешенства. Видели людей в спецодежде с чемоданами. С ними сотрудники администрации округа, участковый. Сказали ждать их визита, - пишет обеспокоенный житель улицы Прокофьева Андрей.

Информация о людях в халатах мгновенно облетела все чаты жителей района. Некоторые даже решили, что таким образом контролируют соблюдение режима самоизоляции.

На самом же деле это сотрудники ветеринарного управления, которые проводят обход и предлагают провакцинировать домашних животных от бешенства.

- В пятницу был подтвержден случай обнаружения бешенства у домашней кошки, которая проживала с хозяевами на улице Рахманинова и на улице не гуляла. В связи с этим в близлежащих кварталах начат поквартирный обход сотрудниками ветуправления и проводится добровольная бесплатная вакцинация домашних животных, - рассказала «КП-Кубань» замначальника управления ветеринарии Краснодара Галина Байлук.

Такие объявления расклеили в подъездах

Такие объявления расклеили в подъездах

О мероприятиях уведомили администрацию Прикубанского округа и управляющие компании. Их представители сопровождают работников ветуправления, которые на руках имеют все необходимые документы.

Бешенство может передаваться от животного человеку после укусов и может быть смертельно опасно. У животных оно неизлечимо. После появления симптомов, питомец погибает на 4-8 сутки.

Единственным способом профилактики является ежегодная обязательная вакцинация кошек и собак, которую проводят бесплатно в учреждениях государственной ветслужбы.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ БЕШЕНСТВА В КРАСНОДАРЕ

Участковая ветеринарная лечебница «Московская» работает ежедневно и без выходных с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 08:00 до 17:00.

Адрес: Краснодар, ул. Московская, 144.

Телефон +7 988 242 37 91.

Городская станция по борьбе с болезнями животных «Краснодарская» работает ежедневно и без выходных с 8:00 до 20:00.

Адрес: Краснодар, Пашковский жилой массив, ул. Карасунская, 110.

Телефоны: +7 (861) 260-27-96, +7 (861) 260-27-93.

Участковая ветеринарная лечебница «Центральная» работает ежедневно и без выходных с 8:00 до 20:00.

Адрес: Краснодар, ул. Калинина, 15/1.

Телефоны: +7 988 242 37 95, +7 988 221 53 77.

Участковая ветеринарная лечебница «Старокорсунская» работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00.

Адрес: Краснодар, ст. Старокорсунская, пер. Мельничный, 3

Телефон: +7 (861) 234-95-22.

Участковая ветеринарная лечебница «Калининская» работает ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных.

Адрес: Краснодар, ул. 1 мая, 319.

Телефон: +7 (861) 228-82-73.

Ветеринарный участок «Елизаветинский» работает с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00, выходной — воскресенье.

Адрес: Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Северная, 289/1.

Телефоны: +7 (861) 244-60-82, +7 (861) 229-01-76.

Участковая ветеринарная лечебница «Тургеневская» работает ежедневно и без выходных с 10:00 до 19:00.

Адрес: Краснодар, ул. Тургенева 135.

Телефоны: +7 988 242 37 98, +7 988 248 17 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
"Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым": самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили
Михаил Головачев уверен, что создание логотипа для коронавируса поможет донести правильную информацию до большинства людей и свести к минимуму страх перед проблемой
Новости 24
Коронавирус в Адыгее: Мурат Кумпилов рекомендовал не выходить на улицу всем жителям республики
В Сочи фитнес-тренеры горных курортов начали проводить он-лайн тренировки
МегаФон поддержит жителей Кубани и Адыгеи, которые вынуждены остаться дома
На Кубани в ДТП погиб 3-летний малыш
В Сочи включили громкоговорители, чтобы напомнить об угрозе распространения коронавируса
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
«Спилил замок и вынес алюминиевую лодку»: на Кубани полицейские задержали ночного вора
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкой
Вениамин Кондратьев: «Обеспечим деньгами и техникой муниципалитеты для дезинфекции улиц»
Ипотечный портфель ВТБ в Краснодарском крае достиг 40 млрд рублей
В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 302 человека
Премьер Михаил Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России
Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией
В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором
Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона
В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту