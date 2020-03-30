Бешенство в Краснодаре: Жителям Музыкального микрорайона предлагают бесплатно привить животных

С утра 30 марта жителей Музыкального микрорайона Краснодара встревожили люди в халатах, которые стучались в двери и предлагали сделать прививки домашним животным.

- Звонили из управляющей компании, просили предоставить допуск в подъезды, рассказали о вспышке бешенства. Видели людей в спецодежде с чемоданами. С ними сотрудники администрации округа, участковый. Сказали ждать их визита, - пишет обеспокоенный житель улицы Прокофьева Андрей.

Информация о людях в халатах мгновенно облетела все чаты жителей района. Некоторые даже решили, что таким образом контролируют соблюдение режима самоизоляции.

На самом же деле это сотрудники ветеринарного управления, которые проводят обход и предлагают провакцинировать домашних животных от бешенства.

- В пятницу был подтвержден случай обнаружения бешенства у домашней кошки, которая проживала с хозяевами на улице Рахманинова и на улице не гуляла. В связи с этим в близлежащих кварталах начат поквартирный обход сотрудниками ветуправления и проводится добровольная бесплатная вакцинация домашних животных, - рассказала «КП-Кубань» замначальника управления ветеринарии Краснодара Галина Байлук.

Такие объявления расклеили в подъездах

О мероприятиях уведомили администрацию Прикубанского округа и управляющие компании. Их представители сопровождают работников ветуправления, которые на руках имеют все необходимые документы.

Бешенство может передаваться от животного человеку после укусов и может быть смертельно опасно. У животных оно неизлечимо. После появления симптомов, питомец погибает на 4-8 сутки.

Единственным способом профилактики является ежегодная обязательная вакцинация кошек и собак, которую проводят бесплатно в учреждениях государственной ветслужбы.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ БЕШЕНСТВА В КРАСНОДАРЕ

Участковая ветеринарная лечебница «Московская» работает ежедневно и без выходных с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 08:00 до 17:00.

Адрес: Краснодар, ул. Московская, 144.

Телефон +7 988 242 37 91.

Городская станция по борьбе с болезнями животных «Краснодарская» работает ежедневно и без выходных с 8:00 до 20:00.

Адрес: Краснодар, Пашковский жилой массив, ул. Карасунская, 110.

Телефоны: +7 (861) 260-27-96, +7 (861) 260-27-93.

Участковая ветеринарная лечебница «Центральная» работает ежедневно и без выходных с 8:00 до 20:00.

Адрес: Краснодар, ул. Калинина, 15/1.

Телефоны: +7 988 242 37 95, +7 988 221 53 77.

Участковая ветеринарная лечебница «Старокорсунская» работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в воскресенье с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00.

Адрес: Краснодар, ст. Старокорсунская, пер. Мельничный, 3

Телефон: +7 (861) 234-95-22.

Участковая ветеринарная лечебница «Калининская» работает ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных.

Адрес: Краснодар, ул. 1 мая, 319.

Телефон: +7 (861) 228-82-73.

Ветеринарный участок «Елизаветинский» работает с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00, выходной — воскресенье.

Адрес: Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Северная, 289/1.

Телефоны: +7 (861) 244-60-82, +7 (861) 229-01-76.

Участковая ветеринарная лечебница «Тургеневская» работает ежедневно и без выходных с 10:00 до 19:00.

Адрес: Краснодар, ул. Тургенева 135.

Телефоны: +7 988 242 37 98, +7 988 248 17 38.